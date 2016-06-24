Instagram’da Otomatik Video OynatmayÄ± Kapatma

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar kullanÄ±cÄ±larÄ±n mevcut mobil internet paketlerinin bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunu sosyal medya iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Elbette bunda vazgeÃ§ilmezimiz Instagram’Ä±n da payÄ± bÃ¼yÃ¼k. Biraz olsun internet baÄŸlantÄ±mÄ±zdan tasarruf etmek iÃ§in Instagram’da otomatik video oynatmayÄ± kapatma yolunu deneyebilirsiniz. BÃ¶ylece sadece ilginizi Ã§eken videolarÄ± izleyerek oldukÃ§a ciddi bir tasarruf saÄŸlayabilirsiniz. YapmanÄ±z gerekenler basit. Ek bir uygulamaya ihtiyacÄ±mÄ±z yok. Her ÅŸeyi Instagram Ã¼zerinden halledeceÄŸiz. Tabii bu yÃ¶ntem sadece Instagram’Ä±n mobil veri kullanÄ±mÄ±nda tasarruf etmenizi saÄŸlÄ±yor. Yani evinizdeki veya ofisinizdeki kablosuz aÄŸa baÄŸlÄ±yken videolarÄ±n otomatik oynatÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in geÃ§erli deÄŸil.

Aktif bir kullanÄ±cÄ±ysanÄ±z Instagram’da otomatik video oynatmayÄ± kapatmaÂ sayesinde ciddi bir mobil internet paketi tasarrufu elde edebilirsiniz. Instagram’da otomatik video oynatmayÄ± kapatma iÃ§in ilk olarak profilimizin bulunduÄŸu sekmeye geÃ§iÅŸ yapÄ±yoruz.

SaÄŸ Ã¼st kÃ¶ÅŸede bulunan menÃ¼den SEÃ‡ENEKLER’e girerek HÃ¼cresel Veri KullanÄ±mÄ± kÄ±smÄ±na ilerliyoruz. Bu menÃ¼ altÄ±ndaÂ Instagram’da otomatik video oynatmayÄ± kapatmaÂ iÃ§in kullanacaÄŸÄ±mÄ±z seÃ§enek karÅŸÄ±mÄ±za getirilecek.

VarsayÄ±lan seÃ§eneÄŸi Daha Az Veri Kullan olarak deÄŸiÅŸtirdiÄŸinizdeÂ Instagram’da otomatik video oynatmayÄ± kapatmaÂ iÅŸlemini tamamlamÄ±ÅŸ oluyorsunuz. ArtÄ±k videolar siz Ã¼zerine tÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda yÃ¼klenmeye baÅŸlayacak. Bu iÅŸlemin kablosuz aÄŸ baÄŸlantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda geÃ§ersiz olduÄŸunu ve sadece mobil internet aktifken geÃ§erli olduÄŸunu tekrar belirtelim.