Samsung Galaxy A7 ve Galaxy A5 (2016) Android Marshmallow Güncellemesi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Galaxy A7 ve Galaxy A5 (2016) akıllı telefonları için Android Marshmallow güncellemesini hazırlamış durumda. Cihazlara gelen güncellemeler Android işletim sisteminin son versiyonu, pil ömrünün geliştirilmesine katkı sağlayan Doze modu, geliştirilmiş uygulama izin sistemi ve iyileştirilmiş bildirimler gibi yenilikler sunuyor. Elbette güncel güvenlik yamaları da pakete dahil edilmiş vaziyette.

Rusya’daki kullanıcılar her iki cihazın da Android Marshmallow güncellemesini almaya başladığını ifade ediyor. Galaxy A5 (2016) için güncelleme ise Sırbistan ve Türkiye’deki kullanıcıların cihazlarına iletilmeye başlandı.

Bu yazıyı okuduğunuz saatlerde güncellemelerin diğer ülke ve bölgelere de ulaşmaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Güncellemeyi elle kontrol etmek için akıllı telefonunuzda “Settings > Updater > Check for Updates” aşamalarını izleyebilirsiniz.