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Android işletim sistemli akıllı telefonlarda rehberdeki kişileri ana ekrana eklemek mümkün. Bu sayede gün içerisinde sürekli aradığınız ya da mesaj gönderdiğiniz arkadaşlarınızı ana ekrana dahil edebilir ve zaman kaybının önüne geçebilirsiniz. Kısayol oluşturma işlemi Android işletim sisteminin 1×1 ebatlı widget’ları yardımıyla gerçekleştirilebiliyor. Bir kişi kartı, doğrudan arama ya da doğrudan kısa mesaj göndermeye olanak sağlayan widget’lar oluşturmak mümkün.

Android: Rehberdeki Kişileri Ana Ekrana Eklemek

Öncelikle ana ekranda boş bir alana basılı tutun ve açılan menüden “Widgets” seçeneğine girin. Buradaki “Contacts” bölümü altından kişi kartı oluşturmak için “Contact 1×1”, doğrudan arama yapmayı sağlayan kısayol oluşturmak için “Direct dial 1×1”, doğrudan mesaj göndermeyi sağlayan kısayol oluşturmak için “Direct message 1×1” i seçebilirsiniz.

“Contact widget”ı telefon numarası, e-posta ve adres gibi çeşitli bilgileri içeriyor. “Direct dial” adından da anlaşılabileceği üzere hızlı arama yapmayı sağlıyor. Eğer seçtiğiniz kişinin birden fazla telefon numarası kayıtlıysa arama yapmadan önce spesifik bir numarayı seçmeniz gerekiyor.

“Direct message” telefondaki varsayılan mesajlaşma uygulamasını çalıştırıyor, sıkça mesajlaştığınız arkadaşınıza mesaj göndermek için işletim sistemi menülerinde zaman kaybetmeninizin önüne geçilebiliyor.

Sahip olduğunuz akıllı telefonun arayüzünde görünüm birebir aynı olmayabilir fakat bu seçenek Android işletim sistemli birçok akıllı telefonda mevcut. Facebook’un Hello uygulaması gibi üçüncü parti arama araçları da ana ekrana doğrudan bağlantılar oluşturabiliyor.



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