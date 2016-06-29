Facebook Messenger’da Kısa Mesajların (SMS’lerin) Görünmesini Kapatma

Facebook Messenger’da Kısa Mesajların ve SMS’lerin Görünmesini Kapatma
Neredeyse herkesin akıllı telefonunda yüklü olan Facebook Messenger uygulaması, son güncellemesi ile birlikte kısa mesajları yani SMS’leri de kendi çatısı altında göstermeye başladı. Açıkçası biz bu özelliği pek sevemedik. Gerçi Facebook Messenger her ne kadar ilk açılışta Facebook Messenger mesajlarını ve hattımıza gelen kısa mesajları (SMS’leri) birlikte gösteriyor olsa da bunu sunulan sekmeler yardımıyla filtrelemek mümkün. Sanıyoruz Facebook’un ilerleyen tarihlerde kısa mesaj (SMS) gönderimini de bir şekilde kendi uygulaması içine alma düşüncesi var. Eğer siz de bu yeniliği sevmediyseniz aşağıdaki yönergelerle birkaç adımda kapatabilirsiniz.
6 YorumYORUM YAZ
İnternet açıkken mi geliyo sms olarak yoksa internet kapalı olsa bile geliyo mu?
Nasıl yapa biliriz
akillitelefon.com/forum sayfamızda konu açarak sitemizin uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Facebook mesajları normal mesaj gibi geliyor nasıl kapatayim
akillitelefon.com/forum sayfamızda konu açarak sitemizin uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Messenger a girmeye calisiyorum ama olmuyor