Facebook Messenger’da Kısa Mesajların (SMS’lerin) Görünmesini Kapatma

Facebook Messenger’da Kısa Mesajların ve SMS’lerin Görünmesini Kapatma

Neredeyse herkesin akıllı telefonunda yüklü olan Facebook Messenger uygulaması, son güncellemesi ile birlikte kısa mesajları yani SMS’leri de kendi çatısı altında göstermeye başladı. Açıkçası biz bu özelliği pek sevemedik. Gerçi Facebook Messenger her ne kadar ilk açılışta Facebook Messenger mesajlarını ve hattımıza gelen kısa mesajları (SMS’leri) birlikte gösteriyor olsa da bunu sunulan sekmeler yardımıyla filtrelemek mümkün. Sanıyoruz Facebook’un ilerleyen tarihlerde kısa mesaj (SMS) gönderimini de bir şekilde kendi uygulaması içine alma düşüncesi var. Eğer siz de bu yeniliği sevmediyseniz aşağıdaki yönergelerle birkaç adımda kapatabilirsiniz.



