⁠⁠⁠







Yalnızca akıllı telefonunuzu kullanarak her ay belli miktarda ek kazanç sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu uygulamaların çoğu evden dışarı adım atmanızı bile gerektirmeden yalnızca ekrandan birkaç dokunuşla para kazanmasını sağlıyorlar. Bahsettiğimiz üzere bunlar ek kazanç sağlamak için müsait uygulamalar. Ancak öyle hemen zengin olmayı düşünmeyin. Zira ödeme almak için 50 dolar ya da 100 dolar gibi hesabınızın belli bir miktar birikime ulaşmış olması gerekiyor. Bunları günün bütün saatini harcamak değilde arada bir elinizin altında bulunan akıllı telefonunuzdan birkaç dokunuşla ek gelir sağlayabileceğiniz kaynaklar olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bunların en iyi yollarını görelim.

Telefonunuzdan Para Kazanmanın Yolları

Slidejoy‘u yükledikten sonra kilit ekranınızın yerini çeşitli ürün reklamları alır. Tek bir kaydırmayla ilgilenmediğiniz reklamları ekrandan çıkarabilir ya da ilgilendikleriniz hakkında daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Slidejoy’ın avantajı ise herhangi bir şeyi doldurmak ya da daha farklı şeyler yapmak zorunda değilsiniz ve alacağınız ödeme reklamlarla olan etkileşiminiz üzerinden hesaplanmıyor. Uygulama ile kazanabileceğiniz ortalama rakam ayda 5 dolara tekabül ediyor ve yalnızca Android’den kullanılabiliyor.



⁠⁠⁠





