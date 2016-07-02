Android Güvenli Mod – Nasıl Çıkılır ve Ne İşe Yarar?

Güvenli Mod

Android akıllı telefon kullanıcılarının pek hatta hiç kullanmadığı güvenli mod aslında akıllı telefonunuzun kara kutusu görevini üstleniyor. Normal mod üzerinde silemediğiniz bir uygulamayı güvenli mod ortamında kolayca silebilirsiniz. Android akıllı telefonlarda güveli moda girmek için telefonu yeniden başlatmak ya da “kapat” butonuna uzun süre basmak yeterli oluyor. Ancak güvenli moda yanlışlıkla ya da bir uygulama veya hata düzeltmek isteyen kullanıcılar güvenli moddan nasıl çıkış yapacaklar? Bunun için birden fazla seçenek var.

1- Telefonunuzu yeniden başlatın

Android akıllı telefonunuzu güvenli moddan çıkartmak için güvenli mod içerisinde saatlerce gezmenize gerek yok, tek yapmanız gereken sadece telefonunuzu yeniden başlatmak. Telefonunuz yeniden başlatılınca güvenli moddan çıkacak ve normal moda geçecektir.