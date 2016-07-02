Snapchat çıktığı günden bugüne tüm dünyayı kasıp kavurdu. İnsanların birbirine gönderdiği küçük sevimli fotoğraflardan politikacıların yayınladıkları konuşmalara kadar çok çeşitli amaçlara hizmet etti ve bugün günde 100 milyon gibi bir aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Snapchat’i hangi amaçla kullanıyorsanız kullanın bunu bir de Windows PC‘den deneyimlemek gerçekten ayrı bir rahatlık. Şimdi bilgisayarda Snapchat kullanmak üstüne bir püf noktasını anlatacağız.

Bilgisayarda Snapchat Kullanmak

Uygulama hem iOS hem de Android‘den erişilebiliyor fakat evde ya da ofiste bilgisayarlarının başında olan birçok insan gibi sizde bunu bir de PC’den kullanmak istemiş olabilirsiniz. Bizde bu yazımızda bunun nasıl kolayca yapıldığına yer verdik.

Snapchat’i bilgisayarınızda çalıştırmak için Bluestacks emülatörüne ihtiyacınız olacak. Bunun sayesinde bilgisayarınızdan Android marketini açabilecek ve uygulamayı Android‘e indirir gibi bilgisayarınızda kullanabileceksiniz.

Bluestack’i indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı indirdikten sonra her zamanki Google hesabınızla giriş yaparak marketten Snapchat’i aratıp yükleyin. Daha sonra çalıştırdığınızda normal tüm fonksiyonlara sahip oluyorsunuz. Başkalarının snaplerini görmek ve profillerini gezmek gibi. Eğer bir kameraya sahipseniz görüntüler alabilir ve bunları paylaşabilirsiniz. Tıpkı normal uygulamayı kullanır gibi.

Ancak unutmayın eğer bilgisayarınızda bir kamera bağlı değilse uygulama sık sık hata verebilir hatta hiç çalışmayabilirde. Çünkü Snapchat bunu hala bir kameralı telefon olarak algılıyor ve buna göre hareket ediyor. Ancak bir kameraya sahip olduğunuzu varsayarsak uygulama gerçekten kusursuz çalışıyor.