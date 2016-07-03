Bu oldukça önemli bir konu. Bildiğiniz gibi Whatsapp mesaj yedeklemelerini Google Drive ve iCloud içine yapabiliyor. Fakat çapraz geçişlerde bundan yararlanmanız şu an mümkün değil. Yani Android kullanıyorsanız; ancak yeni bir Android telefona geçerken Google Drive içindeki mesajları aktarabilirsiniz. iPhone için de aynı senaryo iCloud tarafında geçerli. O yüzden Whatsapp’ı iPhone’dan Android’e aktarma konusunda başka yollara başvuracağız.

Whatsapp’ı iPhone’dan Android’e Aktarma

Şimdi yazımızda bahsedeceğimiz uygulaması ücretsiz bir yöntem sayesinde sizde iPhone’daki tüm WhatsApp verilerini kolayca Android’e taşıyabilirsiniz. Bu veriler kişileri, mesajları ve tüm medya dosyalarını kapsıyor.

Birinci adım için iPhone’u iTunes‘u kullanarak tümüyle yedekleyin. Yedeğin şifrelenmemiş olduğuna dikkat edin. iPhone Backup Browser (-) işaretine basarak ChatStorage.sqlite isimli dosyayı bir klasöre çıkartın. Tüm WhatsApp konuşmalarının saklandığı klasörün kendisi bu olur. Eğer fotoğraflar ve videolar gibi medyalarıda saklamak isterseniz net.whatsapp.WhatsApp isimli grubu bularak içerisindeki Library/Media adıyla başlayan her şeyi seçerek bir klasöre çıkartın.

Tüm bu dosyalar çıkartıldıktan sonra USB gibi bir veri kablosuyla tümünü Android cihazınızın dahili hafızasına taşıyın.

Android cihazınıza WazzapMigrator zaman aldığını belirtelim.

Uygulamayı çalıştırdığınızda otomatik olarak taşınan dosyaları tanır. Ancak medyalar için klasörü manuel olarak göstermeniz gerekiyor.

Her şey tamamsa şimdi Play tuşuna basarak uygulamanın bir WhatsApp yedek dosyası oluşturmasını sağlayın. Daha sonra bu dosya WhatsApp tarafından okunacak. Yedek dosyası oluşturulduysa şimdi WhatsApp’ı Android’inize indirin ve telefon numaranızı doğruladığınız ekrandan yedeği yükleyin.

Tüm yapmanız gerekenler bunlar. Biraz karışık gelsede hala bir çözüme sahip olmak güzel. Çünkü iPhone’dan Android’e WhatsApp verilerini taşımanın daha düzgün bir yolu yok. Umarız işinize yaramıştır. Teknik yardım için forumu kullanabilirsiniz: http://akillitelefon.com/forum