Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonların pilini korumak için birçok farklı uygulama ve çözüm mevcut. İlk olarak her zaman cihazınızla birlikte verilen orijinal şarj adaptörünü kullanmaya özen gösterin. Tabii diğer bazı durumlarda bilgisayarınızdan da şarj desteği alabilirsiniz. Peki, bilgisayardan kısa bir dosya aktarımı yaptığınızda neler olduğunun farkında mısınız? 3-5 dakikalık ve sadece dosya aktarımı amaçlı kurulan bilgisayar bağlantısı aynı zamanda cihazınızın şarj da olmasını sağlıyor. Benzer süre alan bu şarj işlemleri ne yazık ki cihazların pil sağlığı için çok da tavsiye edilen bir yöntem değil. Bu nedenle Android’de USB’den şarjı kapatma yöntemiyle kısa süreli aktarımlar sırasında cihazınızı biraz daha koruyabilmeniz mümkün. Bunun için şuradaki faydalı yazılıma ihtiyacınız var. Root’lu bir cihazınızın olması gerektiğini hatırlatalım. Bunun için de forum sayfamızdan destek alabilirsiniz.

Android: USB’den Şarjı Kapatma

Android’de USB’den şarjı kapatma son derece basit bir işlem. Belki de hayatınızda karşınıza çıkan en basit uygulama olduğu söylenebilir. Ekranda rahatsız etmeyen bir reklam var ancak kabul edilebilir düzeyde. Aksine ekranın sadeliğine renk kattığı söylenebilir. Uygulamanın ana ekranında iki seçenek var. Birisi USB bağlantısı sırasında şarj edilmeyi engelliyor, diğeri de akıllı telefonuzu eski haline alıyor. Sonraki sayfadan adım adım devam edebilirsiniz.