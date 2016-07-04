Android’de MAC Adresi Değiştirme

Özellikle kurumsal yaşamda belirli bilgisayarların dışında kalanların ağa dahil olmasını engellemenin en iyi yolu MAC filtrelemedir. Ofisinizde kullandığınız mevcut bilgisayar zaten bu ağa dahildir ancak kişisel cihazlarınızın da şirket internetine bağlı olmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Eğer bir Android cihaza sahipseniz bu sorunuzun cevabı oldukça basit. Android’de MAC adresi değiştirme için küçük bir uygulamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu pratik ve başarılı uygulamayı buraya tıklayarak akıllı telefonunuza indirmeniz mümkün. Uygulamayı geliştiren kişi, aynı bahsettiğimiz ihtiyaç için bu uygulamayı geliştirmiş ve sonuca ulaşmış. Tabii Android’de MAC adresi değiştirme gereken başka durumlar için de bu faydalı uygulamadan faydalanabilirsiniz.

Android’de MAC adresi değiştirme işlemi oldukça kolay. Akıllı telefonunuzun MAC adresine sahip iki ağ adaptörü de burada gösteriliyor. Fakat burada sadece 3G / 4G ve buna ek olarak kablosuz ağ adaptörlerinizin MAC adresleri karşınıza getiriliyor. Dilerseniz elle MAC adresi değişebilirsiniz. Kayıt simgesinin sağ tarafındaki simge ile otomatik MAC adresi değişimi de sağlayabilmeniz mümkün.

Android’de MAC adresi değiştirme uygulamasına eklenen sekme ile geçmişinize bakabiliyorsunuz. Yani hangi ağda hangi MAC adresini kullanmış olduğunuzu görebilmeniz mümkün. Böylece eskiden kullanmış olduğunuz ve MAC değiştiğiniz bir ağın kapsamına girdiğinizde yeniden eski MAC adresini kolayca tanımlama şansınız oluyor.