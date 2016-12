ROM Yükleyerek HTC One M8’i HTC 10’a Dönüştürme

Android’in büyük bölümü açık kaynak olduğu için her geliştirici kendi ROM paketini hazırlama şansına sahip. Bu ROM’ların bir çoğu da akıllı telefonlara yeni özellikler ekleyerek performans artışı sağlıyor. Bazı ROM paketleri de genellikle arayüze odaklanarak, kullanıcılara daha ergonomik bir deneyim yaşatıyor. Biz de bu yazımızda HTC One M8’i HTC 10’a dönüştürme yönteminden bahsedeceğiz. HTC One M8’e yükleyeceğiniz bu ROM, HTC 10’daki bazı özelliklerden yararlanmanıza olanak tanıyacak. Bizce denemeye değer. Özellikle HTC One M8 gibi 2 sene önce çıkmış bir telefon kullanıyorsanız.

HTC One M8’i HTC 10’a Dönüştürme – Kazanımlar

Eksiksiz Sence 8 deneyimi

Slow-Motion ve Time-Lapse kayıt olanağı

Özel ses modları (hepsi S-ON cihazlarda çalışıyor) HTC Butterfly’den alınan JBL LiveStage Harmon Kardon HTC 10’dan alınan Dolby BoomSound



[irp]

ROM 2 farklı varyasyonla geliyor. Kendi aralarında ufak farkları var. Merak ediyorsanız ikisini de deneyerek kendiniz seçebilirsiniz. S.Team sürümü birçok özelleştirme seçeneğinin yanı sıra ön yüklü olarak gelen uygulamaları da beraberinde geliyor. Performans sorunu yok. Diğer versiyon ise ABD ve diğer Uluslararası cihazlar için modifiye edilmiş JW sürümü. Bu ROM debloated ve Aroma Installer ile geliyor. Yani ROM kurarken daha fazla olanak sunuluyor.

HTC One M8’i HTC 10’a Dönüştürme – İhtiyaçlar

TWRP Recovery yüklenmiş HTC One M8

ROM linkleri S.Team-JW-7.5.0 : AFH Link (JW versiyon) S.Team-S4.1-32.0-X7.2 : AFH Link (S.Team versiyon)



HTC One M8’i HTC 10’a Dönüştürme – Yükleme

Yukarıdaki linklerden tercih ettiğiniz bir ROM’u indirin ve HTC One M8’e kopyalayın. HBOOT moduna giriş yapmak için Ses Yükseltme + Güç düğmelerine aynı anda basın. Ses düğmeleri ile Recovery’i seçin ve Güç düğmesi ile seçiminizi çalıştırın. Backup’a gelerek tüm cihazı yedekleyin. Bir sorun olursa bu yedekten geri dönebilirsiniz. Şimdi Wipe> Advanced Wipe yolunu izleyin ve Data, Cache, Dalvik Cache ve System bölümlerini işaretleyin. İşlemi onaylayın. Bu işlemin ardından Install bölümüne girerek az önce cihazınıza kopyaladığınız ROM dosyasını bularak yükleme işlemini başlayın. Yükleme işlemi bittiğinde HTC One M8’i yeniden başlatabilirsiniz.

Hepsi bu kadar! Şimdi HTC 10’un sunduğu tüm deneyimleri HTC One M8’de yaşayabilirsiniz. Eğer teknik bir problem yaşıyorsanız http://akillitelefon.com/forum sayfamızdan destek alabilirsiniz.

[irp]