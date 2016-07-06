Android: WhatsApp Profilime Kim Bakmış?

Android’de WhatsApp profilime kim bakmış sorusu artık sizin izin kabus olmayacak. Elbette akıllı telefonlarımızda mevcut olan WhatsApp uygulaması bu desteği sunmuyor. Google Play’de yer alan APK’ları denediğimizde de sonuca ulaşabildiğimizi söyleyemeyiz. Fakat WhatsApp profilime kim bakmış sorusunun gerçek ve çalışan bir cevabı var. Öncelikle bambaşka bir WhatsApp’a geçmeniz gerekiyor, birkaç uğraştırıcı sayılabilecek adım var.

WhatsApp Profilime Kim Bakmış

Fakat sonrasında çok daha ileri düzey özelliklerle tanışacağınıza emin olabilirsiniz. Terfi etmeniz gereken uygulamanın adı WhatsApp+ PLUS. Buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Uygulamayı aslında WhatsApp’ın yazılımcılar tarafından geliştirilmiş mod’lu hali olarak düşünebilirsiniz. Tamamen güvenebileceğinizi belirtelim. Daha güncel sürümler veya sormak istedikleriniz için de buradan forum sayfamıza gidebilirsiniz.

Android’de WhatsApp profilime kim bakmış uygulamasını indirdikten sonra mevcut WhatsApp’ı konuşma yedeklerinizi alarak silmelisiniz. Sildikten sonra ise bu yeni APK’yı kurmanız gerekiyor ve kurulum sırasında sohbet yedeklerinizi geri yüklemelisiniz. Artık kullanmaya hazırız demektir. Benzer bir WhatsApp penceresi bizi karşılıyor. Tabii birkaç ek menü var ve olay burada bitiyor. Tipik menümüzden More Options isimli yere tıklıyoruz, profilimize bakanları görmek için birkaç küçük ayara ihtiyacımız var.