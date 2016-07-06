LeEco Le 2 root ve TWRP Recovery yükleme konusundan bahsedeceğiz. LeEco markasını ilk kez duymuş olabilirsiniz. Fakat firmanın ürettiği LeEco Le 2 modeli dünyanın en güçlü telefonları arasında yer alıyor. Tam listeyi görmek isteyenler buraya tıklayabilir. Birkaç ay önce duyurdukları modeller 1 saat için 1 milyondan fazla satttı ve çok çok nadir markaların ulaşabileceği bir rakam. Biz LeEco Le 2 modeli için root ve TWRP Recovery yükleme aşamalarını anlatalım.
LeEco Le 2 Root Yapılması Gerekenler
- Tüm verileriniz bu işlemler sonrasında silinecek. Eğer yedeklemeniz gerekenler varsa Helium uygulamasını tavsiye ediyorum.
- Herhangi bir ekran kilidi kullanmayın. Örneğin PIN ya da parmak izi gibi. İşlemler bitince tekrar aktifleştirirsiniz.
- Geliştirici Seçenekleri’ni etkinleştirerek USB Hata Ayıklama’yı devreye alın. Ardından OEM Unlocking seçeneğini işaretleyin.
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LeEco Le 2 Root İhtiyaç Listesi
- 1 adet LeEco Le 2.
- ADB and Fastboot indirmek için tıklayın.
- LeEco LE 2 root paketini indirin. Klasörün adını Le2root olarak değiştirin. Komut verirken kolay olur.
LeEco Le 2 TWRP Recovery Yükleniyor
- LeEco Le 2’yi bilgisayara bağlayın. Le2root klasörünün üstüne SHIFT’e basılı tutarak sağ tıklayın ve komut satırında çalıştırın. Bu esnada cihaz izninizi isteyecek. Ona da gerekli izni sağlayın.
- Komut satırına sırasıyla önce adb devices sonra adb reboot bootloader komutlarını verin.
- Şimdi bootloader kilidini kaldırabiliriz. Bu işlem cihazdaki tüm verileri de silecek. Önce fastboot oem unlock sonra fastboot oem unlock-go komutlarını verin.
- Artık TWRP Recovery yükleme zamanı. Şimdi fastboot flash recovery recovery.img komutunu verin.
LeEco Le 2 Root Süreci
- LeEco Le 2’yi kapatıp Güç + Ses Yükseltme tuş kombinasyoluyla TWRP Recovery uygulamasını çalıştırın.
- Mount bölümüne girerek Le2root klasörünü telefona kopyalayın.
- Şimdi USB bağlantısını kesebilirsiniz. Menüden Install’a girin ve SuperSU ZIP dosyasını seçerek işlemi başlatın.
- Sistem yeniden başladığında root erişimi sağlanmış bir LeEco Le 2 telefonunuz olacak.
Hepsi bu kadar! Artık LeEco Le 2 telefonunuzu istediğiniz gibi özelleştirebilir ve sıra dışı uygulamaları deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Eğer teknik bir sorun yaşıyorsanız http://akillitelefon.com/forum sayfamızı kullanabilirsiniz. Üyelerimiz ve ekibimiz yardımcı olacaklardır.
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1 YorumYORUM YAZ
öncelikle selamun aleyküm ben twrp komutununu verince şöyle hata çıkıyor. FAİLED remote size too large