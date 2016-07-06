LeEco Le 2 root ve TWRP Recovery yükleme konusundan bahsedeceğiz. LeEco markasını ilk kez duymuş olabilirsiniz. Fakat firmanın ürettiği LeEco Le 2 modeli dünyanın en güçlü telefonları arasında yer alıyor. Tam listeyi görmek isteyenler buraya tıklayabilir. Birkaç ay önce duyurdukları modeller 1 saat için 1 milyondan fazla satttı ve çok çok nadir markaların ulaşabileceği bir rakam. Biz LeEco Le 2 modeli için root ve TWRP Recovery yükleme aşamalarını anlatalım.

LeEco Le 2 Root Yapılması Gerekenler

Tüm verileriniz bu işlemler sonrasında silinecek. Eğer yedeklemeniz gerekenler varsa Helium uygulamasını tavsiye ediyorum.

Herhangi bir ekran kilidi kullanmayın. Örneğin PIN ya da parmak izi gibi. İşlemler bitince tekrar aktifleştirirsiniz.

Geliştirici Seçenekleri’ni etkinleştirerek USB Hata Ayıklama’yı devreye alın. Ardından OEM Unlocking seçeneğini işaretleyin.

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LeEco Le 2 Root İhtiyaç Listesi

1 adet LeEco Le 2 .

. ADB and Fastboot indirmek için tıklayın

indirmek için LeEco LE 2 root paketini indirin

LeEco Le 2 TWRP Recovery Yükleniyor

LeEco Le 2’yi bilgisayara bağlayın. Le2root klasörünün üstüne SHIFT’e basılı tutarak sağ tıklayın ve komut satırında çalıştırın. Bu esnada cihaz izninizi isteyecek. Ona da gerekli izni sağlayın. Komut satırına sırasıyla önce adb devices sonra adb reboot bootloader komutlarını verin. Şimdi bootloader kilidini kaldırabiliriz. Bu işlem cihazdaki tüm verileri de silecek. Önce fastboot oem unlock sonra fastboot oem unlock-go komutlarını verin. Artık TWRP Recovery yükleme zamanı. Şimdi fastboot flash recovery recovery.img komutunu verin.

LeEco Le 2 Root Süreci

LeEco Le 2’yi kapatıp Güç + Ses Yükseltme tuş kombinasyoluyla TWRP Recovery uygulamasını çalıştırın. Mount bölümüne girerek Le2root klasörünü telefona kopyalayın. Şimdi USB bağlantısını kesebilirsiniz. Menüden Install’a girin ve SuperSU ZIP dosyasını seçerek işlemi başlatın. Sistem yeniden başladığında root erişimi sağlanmış bir LeEco Le 2 telefonunuz olacak.

Hepsi bu kadar! Artık LeEco Le 2 telefonunuzu istediğiniz gibi özelleştirebilir ve sıra dışı uygulamaları deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Eğer teknik bir sorun yaşıyorsanız http://akillitelefon.com/forum sayfamızı kullanabilirsiniz. Üyelerimiz ve ekibimiz yardımcı olacaklardır.

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