Android: Tek Telefonda Çift WhatsApp Kullanımı

Tek Telefonda Çift WhatsApp Kullanımı

Android telefonlarda aynı anda iki WhatsApp kullanma sanıldığı kadar zor bir işlem değil. Bu işlemin nasıl yapılacağı birçok yerde karşınıza çıkabilir ama emin olun en basiti ve en garantilisi bu anlatacağımız yöntem. Üstelik reklamsız ve pırıl pırıl ikinci WhatsApp’ınızı birkaç dakika sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey ikinci WhatsApp hesabı kullanma için yeni bir numara. Şirketiniz size ikinci bir hat vermiş olabilir veya kullanmadığınız bir numaranızı bu şekilde ikinci WhatsApp hesabı açma sırasında kullanabilirsiniz. En kötü ihtimalle bunun için numara alabileceğiniz ücretsiz internet servisleri var. Buna sitemizde başka bir konuda değiniyor olacağız.

Android aynı anda iki WhatsApp kullanma işleminde Disa adında bir uygulamadan faydalanacağız. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak Google Play’den kolaylıkla indirebilirsiniz. Disa aslında bir mesajlaşma uygulaması. WhatsApp, Facebook Messenger ve SMS / MMS’lerinizi bir arada toplayarak hayatınıza pratiklik katmayı hedefliyor. Biz Disa’ya WhatsApp eklentisini göstererek ikinci WhatsApp hesabını kurma işlemini tamamlayacağız. WhatsApp‘ınızın arayüzü biraz değişecek ancak birkaç dakikada alışacağınız ikinci bir WhatsApp‘ınız olacak.

Disa kurmak için akıllı telefonunuzu root etmeniz gerekmiyor veya ayrıca tekrar bir WhatsApp daha indirmeniz gerekmiyor. Android telefonlarda aynı anda iki WhatsApp kullanma işlemi için en pratik çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın açılış penceresine ulaştıktan sonra ilk olarak +Add Service seçeneğine tıklıyoruz.

Android telefonlarda aynı anda iki WhatsApp kullanma uygulaması standart olarak SMS ve MMS’lerinize destek veriyor. Facebook Messenger veya WhatsApp‘ı da uygulama içinde kullanmak isterseniz küçük bir eklenti indirilmesi gerekiyor. Eklenti uygulama içinden indiriliyor. Ek bir şey yapmanıza gerek yok. Uygulama aslında oldukça faydalı. WhatsApp dışındaki kullanımlar için de biraz kurcalayabilirsiniz. Şimdi sayfa sayfa ilerleyerek detaylara bakalım.