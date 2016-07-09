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Android’de Açılış Animasyonu Değiştirme

Android’de açılış animasyonu değiştirme oldukça basit bir işlem. İleri düzey bir bilgi gerektirmiyor ancak akıllı telefonunuzun önemli dosyalarınıza ulaşılması gerektiğinden root işlemini önceden yapmış olmanız gerekiyor. Akıllı telefonunuz henüz root’lu değilse forum sayfamızı kullanarak bizden bu konuda destek alabilirsiniz.

Android’de açılış animasyonu değiştirme uygulamasının ücretli ve ücretsiz sürümleri var. Biz ücretsiz sürüm üzerinden ilerleyeceğiz. Ücretli sürüme sahip olmanız pek bir şeyi değiştirmiyor. Uygulamayı aşağıdan indirip işe koyulalım.

Android’de Açılış Animasyonu Değiştirme

Uygulamada Local, Server ve Randomize olmak üzere üç seçenek mevcut. Özelliklere kısaca değinelim. Local kısmı daha önceden indirmiş olduğunuz animasyonları açılışa yüklemenizi sağlıyor. Server kısmında da 300’den fazla açılış animasyonu sizleri bekliyor. Kullandığımız sürüm ücretsiz olduğu için animasyonları önceden izleyemiyoruz. Kurulumdan sonra telefonu yeniden başlatmamız gerekecek.

Açılışta Gelen Videoyu Değiştirin

Uygulamanın diğer seçenekleri arasında otomatik olarak açılış animasyonunu değiştirme, GIF’ten açılış animasyonu yapma, daha hızlı açılış için açılış animasyonunu kapatma gibi faydalı özellikler bulunuyor ancak bunun için 4.39 TL ödeyerek ücretli sürüme geçmeniz gerekli. Server kısmından beğendiğimiz bir açılış animasyonunu seçerek Install diyelim.

Android’e Yeni Açılış Videosu Ekleyin

Kısa bir indirme süresinin sonrasında Android’de açılış animasyonu değiştirme işlemi tamamlanmış oluyor. Telefonumuzu yeniden başlatarak animasyonumuzun nasıl göründüğüne göz atabiliriz, beğenmediysek değiştirebiliriz.

Yeni açılış animasyonumuz oldukça güzel görünüyor. Dilersek internetten bulacağımız açılış animasyonlarını da uygulama vasıtası ile akıllı telefonumuza ekleyebiliriz.



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