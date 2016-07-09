Pokemon Go: Pokemon Evrimleştirme ve Geliştirme

Pokemon GO nihayet büyük bir beklentinin ardından çıkışını yaptı ve artırılmış sanal gerçeklik özelliğiyle mobil dünyayı yerinden oynatmış durumda. Pokemonları yakalamak oyununun merkezinde olsa da burada hala bilmeniz gereken birçok farklı şey var. Örneğin pokemon evrimleştirme ve geliştirme gibi.
Pokemon Evrimleştirme ve Geliştirme
Oyunun haritasında dolaşırken nadirende olsa evrimleşmiş bir pokemona rastlamak olası ancak pokemonların büyük bir çoğunluğunu temel seviyede bulursunuz. Yani bu onları daha sonra evrimleştirmeniz gerektiği anlamına geliyor.
Oyunda Battle yani gym savaşları ile pokemonlarınızı güçlendirebiliyorken onlara seviye atlatmak veya onları evrimleştirmek için daha farklı bir yol izlemeniz gerekiyor. Daha önceki rehberlerimizde belirttiğimiz gibi bunun için çok sayıda şeker yani Candy toplamanız gerekiyor. Pokemon’unuzu evrimleştirmenin anahtarı bunlar. Bunları ayrıca pokemonları güçlendirmek içinde kullanabilirsiniz ancak daha ziyade evrimleştirmede işe yarıyorlar.
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Pokemonu evrimleştimeden önce mi sonra mı güçlendirssem iyi olur
Bi pokemon kaç cp likse evrimleştireyim
Pokemon’un üzerinde gördüğünüz yay son noktasına yakın olduğu yerde evrimleştirirseniz daha az materyal ile pokemon’unuzu geliştirmeye devam edersiniz.
121 lik pidgeyimi geliştirim 61 Lik pcigettoyu mu?
Hiçbirini. Çok kolay şekilde bunlardan daha iyi Pokemon’lar bulabilirsiniz. Şuan materyallerinizi harcamaya değmezler. İkisini de transfer edin ve 350 pidgey ya da 750 Pidgeotto için bekleyin. İleride böyle durumlarla karşılaşırsanız CP barı dolmaya yakın olanı seçin.
pokemonu geliştirmeden önce max seviyede güçlendirmenin bir faydası olurmu yoksa farketmezmi
Power Up yapmadan önce CP barının dolmaya yakın olup olmadığına dikkat edin. Evolve yani evrimleştirme seçeneğinde ise bunun tam tersini uygulayın. Böyle yaparsanız daha az materyal harcayarak Pokemon’larınızı geliştirebilirsiniz.
çizgi film’de ve oyunda taş ile gelişen pokemonlar vardı. pokemon go’da nasıl olacak bu olay? şimdiden teşekkür ederim.
Thunderstone benzeri eşyalar henüz oyunda yer almıyor. Eklenip eklenmeyeceği de bilinmiyor ancak pek olası değil gibi.
Pokemonların boyu ve ağırlığının geliştireceğimiz pokemonu seçmemizde faydası olur mu? Bazıları küçük oluyor yanında XS yazıyor bazılarıda büyük oluyor XL yazıyor…
Pokemon kilolarının ya da boylarının güçleri ile bir ilişkisi bulunmuyor fakat oyunda bunlara özel bazı başarımlar var. Örneğin, 3 tane XL Pokemon yakaladığınızda bir başarımın açılması gibi. Bunun dışında sadece detay ve gerçekçilik adına konulmuş.
teşekkür ederim cevabınız için. Peki örneğin Type kısmında Zubat için Poison ve Flying yazıyor. geliştirme seçeneğinin alt kısmında ise;
quick attack 10
normal
sludge bomb 50
poison
yazıyor. Bizim geliştirmek için seçeceğimiz pokemonun aşağıdaki bilgilerinde Type kısmında yazan iki özelliğinde olmasına mı dikkat edeceğiz?
yani;
Aeriel İce 25
Flying
sludge bomb 50
Poison
yazsa yukarıdakine göre daha mı iyi oluyor?