Pokemon Go: Pokemon Evrimleştirme ve Geliştirme

⁠⁠⁠







Pokemon GO nihayet büyük bir beklentinin ardından çıkışını yaptı ve artırılmış sanal gerçeklik özelliğiyle mobil dünyayı yerinden oynatmış durumda. Pokemonları yakalamak oyununun merkezinde olsa da burada hala bilmeniz gereken birçok farklı şey var. Örneğin pokemon evrimleştirme ve geliştirme gibi.

Pokemon Evrimleştirme ve Geliştirme

Oyunun haritasında dolaşırken nadirende olsa evrimleşmiş bir pokemona rastlamak olası ancak pokemonların büyük bir çoğunluğunu temel seviyede bulursunuz. Yani bu onları daha sonra evrimleştirmeniz gerektiği anlamına geliyor.

Oyunda Battle yani gym savaşları ile pokemonlarınızı güçlendirebiliyorken onlara seviye atlatmak veya onları evrimleştirmek için daha farklı bir yol izlemeniz gerekiyor. Daha önceki rehberlerimizde belirttiğimiz gibi bunun için çok sayıda şeker yani Candy toplamanız gerekiyor. Pokemon’unuzu evrimleştirmenin anahtarı bunlar. Bunları ayrıca pokemonları güçlendirmek içinde kullanabilirsiniz ancak daha ziyade evrimleştirmede işe yarıyorlar.

⁠⁠⁠





