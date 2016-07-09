Yeni BaÅŸlayanlar Ä°Ã§in Dev Pokemon GO Rehberi

Dev Pokemon GO Rehberi

Pokemon GO artÄ±k iOS ve Android iÃ§in indirilebilir durumda ve sunduÄŸu artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik sistemi sayesinde oyuncular sanal dÃ¼nyayÄ± gerÃ§ek dÃ¼nya ile birleÅŸtirerek favori pokemonlarÄ±nÄ± yakalamaya baÅŸladÄ±lar bile. Mobil dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran bu oyun hakkÄ±nda bilinmesi gereken Ã§ok fazla ÅŸey var. OldukÃ§a detaylÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ Pokemon GO rehberi sayesindeÂ gelin ÅŸimdi hep beraberÂ oyunuÂ keÅŸfedelim.

TEMEL BÄ°LGÄ°LER

Pokemon GO’yu ilk kez baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda eÄŸitmeninizi Ã¶zelleÅŸtirmeniz gerekiyor. Bunlar isim ve cinsiyet olarak ikiye ayrÄ±lÄ±yor. EÄŸitmeni oluÅŸturduktan sonra Bulbasaur, Charmander ve Squirtle arasÄ±ndan ilk Pokemon’unuzu seÃ§iyor ve ardÄ±ndan oyuna baÅŸlÄ±yorsunuz. AyrÄ±ca Pikachu gizli bir baÅŸlangÄ±Ã§ Pokemon’udur. Bunun iÃ§in ÅŸu rehberimize

Burada Google Maps vari bir gerÃ§ek zamanlÄ± harita sizleri bekliyor. CihazÄ±nÄ±zdaki GPS Ã¶zelliÄŸini kullanan bu harita gerÃ§ekte bulunduÄŸunuz yeri anlÄ±k olarak size gÃ¶steriyor. Haritada PokeStop ve PokeGym‘leri gÃ¶rebiliyorsunuz ve yeterince yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bunlarla etkileÅŸime girebiliyorsunuz. Gym’ler iÃ§in durum biraz daha farklÄ±. Her Gym’e giriÅŸ iÃ§in belirli bir seviyede olmanÄ±z isteniyor.

EÄŸer haritanÄ±zda gÃ¶zÃ¼ken bir pokemona doÄŸru yÃ¼rÃ¼rseniz ekran bir anda deÄŸiÅŸerek pokemonu yakalayabileceÄŸiniz aksiyon ekranÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. AynÄ± zamanda ekranÄ±n saÄŸ alt kÃ¶ÅŸesinden menÃ¼yÃ¼ aÃ§arak yakÄ±nlarÄ±nÄ±zdaki diÄŸer pokemonlarÄ±n bir listesini gÃ¶rebiliyorsunuz.

Haritadaki her bir pokemonun altÄ±nda sÄ±fÄ±rdan Ã¼Ã§e kadar ayak izi simgeleri gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. SÄ±fÄ±r pokemona Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunuzu ve Ã¼Ã§ ise ondan Ã§ok uzak olduÄŸunuzu gÃ¶sterir. EÄŸitmenler yakaladÄ±klarÄ± her bir pokemon iÃ§in deneyim ve seviye kazanÄ±rlar.