Yeni BaÅŸlayanlar Ä°Ã§in Dev Pokemon GO Rehberi

Dev Pokemon GO Rehberi
Pokemon GO artÄ±k iOS ve Android iÃ§in indirilebilir durumda ve sunduÄŸu artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik sistemi sayesinde oyuncular sanal dÃ¼nyayÄ± gerÃ§ek dÃ¼nya ile birleÅŸtirerek favori pokemonlarÄ±nÄ± yakalamaya baÅŸladÄ±lar bile. Mobil dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran bu oyun hakkÄ±nda bilinmesi gereken Ã§ok fazla ÅŸey var. OldukÃ§a detaylÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ Pokemon GO rehberi sayesindeÂ gelin ÅŸimdi hep beraberÂ oyunuÂ keÅŸfedelim.
TEMEL BÄ°LGÄ°LER
- Pokemon GO’yu ilk kez baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda eÄŸitmeninizi Ã¶zelleÅŸtirmeniz gerekiyor. Bunlar isim ve cinsiyet olarak ikiye ayrÄ±lÄ±yor. EÄŸitmeni oluÅŸturduktan sonra Bulbasaur, Charmander ve Squirtle arasÄ±ndan ilk Pokemon’unuzu seÃ§iyor ve ardÄ±ndan oyuna baÅŸlÄ±yorsunuz. AyrÄ±ca Pikachu gizli bir baÅŸlangÄ±Ã§ Pokemon’udur. Bunun iÃ§in ÅŸu rehberimize gÃ¶z atabilirsiniz.
- Burada Google Maps vari bir gerÃ§ek zamanlÄ± harita sizleri bekliyor. CihazÄ±nÄ±zdaki GPS Ã¶zelliÄŸini kullanan bu harita gerÃ§ekte bulunduÄŸunuz yeri anlÄ±k olarak size gÃ¶steriyor. Haritada PokeStop ve PokeGym‘leri gÃ¶rebiliyorsunuz ve yeterince yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bunlarla etkileÅŸime girebiliyorsunuz. Gym’ler iÃ§in durum biraz daha farklÄ±. Her Gym’e giriÅŸ iÃ§in belirli bir seviyede olmanÄ±z isteniyor.
- EÄŸer haritanÄ±zda gÃ¶zÃ¼ken bir pokemona doÄŸru yÃ¼rÃ¼rseniz ekran bir anda deÄŸiÅŸerek pokemonu yakalayabileceÄŸiniz aksiyon ekranÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. AynÄ± zamanda ekranÄ±n saÄŸ alt kÃ¶ÅŸesinden menÃ¼yÃ¼ aÃ§arak yakÄ±nlarÄ±nÄ±zdaki diÄŸer pokemonlarÄ±n bir listesini gÃ¶rebiliyorsunuz.
- Haritadaki her bir pokemonun altÄ±nda sÄ±fÄ±rdan Ã¼Ã§e kadar ayak izi simgeleri gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. SÄ±fÄ±r pokemona Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunuzu ve Ã¼Ã§ ise ondan Ã§ok uzak olduÄŸunuzu gÃ¶sterir. EÄŸitmenler yakaladÄ±klarÄ± her bir pokemon iÃ§in deneyim ve seviye kazanÄ±rlar.
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29 YorumYORUM YAZ
NasÄ±l oynanÄ±yor biraz video yollarmÄ±sÄ±nÄ±z
Ben ÅžanlÄ±urfa Siverek deyim bursa poke stop ve poke gym yok galiba o kadar aramama raÄŸmen bulamadÄ±m yardÄ±mcÄ± olabilir misiniz level 5 de oldum hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik yok dediÄŸimiz gibi takÄ±mlar cik.adi yardÄ±mcÄ± olun
http://akillitelefon.com/2016/07/22/pokestop-ve-gym-olusturma-istegi-nasil-gonderilir/
kolay gelsin poke stop kurmak istiyoruz bunu nasÄ±l yapabiliriz belli ÅŸartlarÄ± var mÄ±
KullanÄ±cÄ±lar PokeStop kuramÄ±yor. Ancak talepte bulunabiliyorlar. Konumuzu inceleyin: http://akillitelefon.com/2016/07/22/pokestop-ve-gym-olusturma-istegi-nasil-gonderilir/
BulunduÄŸum yerde turnuva alanÄ± yok ne yapabilirim
Bende de aynÄ± sorun var bulursan banada yardÄ±mcÄ± olur musun.aslan_ibis@hotmail.com bu e postam bi tÃ¼rlÃ¼ bana ulaÅŸ lÃ¼tfen
Merhaba ben nearby e her baktigimda her seferinde tÃ¼m pokemonlar 3 ayak mesafesinde hic deÄŸiÅŸmiyorlar ne kadar yÃ¼rÃ¼sem de olmuyor tamamen ÅŸansima ne denk gelirse yÃ¼rÃ¼dÃ¼kÃ§e buluyorum bunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ var mi
diÄŸer tarafa yÃ¼rÃ¼meyi dene
Olmuyor hep aynÄ± kalÄ±yor
Merhaba ben 5 level oldum ama bana takÄ±mlar gÃ¶zÃ¼kmedi hala takÄ±mÄ±mda yok profile tÄ±klÄ±yorum no team yazÄ±yo orayada basamÄ±yorum niye acaba
5 level olduktan sonra yakÄ±nÄ±nÄ±zdaki bir gym’e gitmeyi denediniz mi?
Bendede su an aynisi oldu kardes cozdunmu problemi ????
lure modÃ¼l nasÄ±l elde edebilirim
Lure Module’Ä± kullanmak iÃ§in herhangi bir PokeStop’un yakÄ±nÄ±nda olmanÄ±z gerek. Module’Ä± PokeStop Ã¼zerinde kullandÄ±ktan sonra yaklaÅŸÄ±k her 3 dakikada bir bir Pokemon o PokeStop’da ortaya Ã§Ä±kar. Module’Ä± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z PokeStop’u etrafÄ±nda pembe yapraklarla gÃ¶receksiniz.
Gym ve PokeStop rehberimiz hazÄ±r; http://akillitelefon.com/2016/07/12/pokemon-go-gym-ve-pokestoplari-bulmak/
ne yazÄ±kki gym yok benim olduÄŸum yerde ve Ã§evrede gym aÃ§abiliyormuyuz?
Gym’leri ve PokeStop’larÄ± daha kolay bulmanÄ±z iÃ§in bir rehber hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z ve malesef gym aÃ§amazsÄ±nÄ±z.
3 tane pokemonu da seÃ§medim sokaÄŸÄ±n sonuna kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼m PikaÃ§uyu buldum aslÄ±nda 4 seÃ§enek var ama PikaÃ§uyu seÃ§mek iÃ§in diÄŸerlerini defalarca reddetmeniz gerekiyor ve yeni pokemon aramanÄ±z gerekiyor 800 metre yÃ¼rÃ¼dÃ¼m pikaÃ§u iÃ§in ðŸ˜€
Bu doÄŸru. http://akillitelefon.com/2016/07/09/pokemon-goda-pikachu-nasil-yakalanir/ BaÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ±ndan itibaren hiÃ§bir pokemon seÃ§meden yÃ¼rÃ¼meye devam ederseniz pokemonlar Ã¶nce ekranÄ±nÄ±zdan kaybolup sonra tekrar beliriyorlar. Bunu 3-4 kere tekrar edince en sonunda pikachu ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bu arada siz epey yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸsÃ¼nÃ¼z ðŸ™‚
MÃ¼thiÅŸ bir rehber olmuÅŸ elinize saÄŸlÄ±k
Bu gym lerin olmadÄ±ÄŸÄ± yerler iÃ§in nasÄ±l savaÅŸ yapacaz la biz.
merhaba,
Ben gyme gittiÄŸimde savaÅŸÄ±yorum iki pokemon yeniyorum Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼de benim pokemonum Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde kaybettiniz yazÄ±yor benim pokemonlarÄ±m Ã¶lÃ¼yor mu ya da yendiklerim bana geÃ§iyor mu? Ya da tamamen nasÄ±l kazanacaÄŸÄ±m ordaki pokemonlarÄ±n hepsini yenince mi?
EÄŸitilmesi iÃ§in koyduÄŸum pokemon orda yok edilebilir mi savaÅŸarak? Ve en geÃ§ ne zaman gidip geri almalÄ±yÄ±m? Ã–rneÄŸin pidgey koyuyor piggigetto mu oluyor orda durursa?
Bir de pokemonlarda bu pembe iyileÅŸtirme iksirleri nasÄ±l kullanÄ±lÄ±yor acaba?
Bundan ÅŸurada bahsetmiÅŸtik: http://akillitelefon.com/2016/07/10/pokemon-goda-gym-nedir-gym-lideri-nasil-olunur/2/. Gym’i ele geÃ§irmeniz iÃ§in iÃ§erideki tÃ¼m pokemonlarÄ± Gym’in Prestige seviyesi 0’a inene kadar yenmelisiniz. Pokemon’larÄ±nÄ±z yenildiklerinde Ã¶lmezler fakat saÄŸlÄ±k puanÄ± kaybederler ve Ã§ok fazla saÄŸlÄ±k puanÄ± kaybettiklerinde baygÄ±n dÃ¼ÅŸerler. Hatta kazandÄ±klarÄ±nda dahi bir miktar saÄŸlÄ±k puanÄ± kaybederler. Gym’e koyduÄŸunuz Pokemon’lar evrimleÅŸmezler fakat Ã§ok fazla yenilirlerse onlarÄ± Revive ile tekrar oyuna dÃ¶ndÃ¼rmeniz gerekir.
poke stop ve poke gym gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor haritada diyarbakÄ±rda poke stop ve poke gym yokmu ?
Ya ben baÅŸladÄ±m fakat oyunda kahraman yÃ¼rÃ¼mÃ¼yor delirmek Ã¼zereyim
Selam,
Evin iÃ§inde yÃ¼rÃ¼yorsan eÄŸer dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kman gerekiyor. AyrÄ±ca GPS ayarlarÄ±nÄ±n da eksiksiz olmasÄ± gerek.
Lure pot nasil kullaniyoruz
Bundan kastÄ±nÄ±z Lure Module olabilir mi? Lure Module’lari haritada mavi ikonla gÃ¶sterilen PokeStop’larÄ±n yanÄ±na giderek kullanabilirsiniz.