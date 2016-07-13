Android: Stop Motion İle Video Animasyon Yapma

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Stop Motion İle Video Animasyon Yapma

İlgi çekici videolarla veya sinema terimleriyle aranız iyiyse muhtemelen “Stop Motion” tekniği ile üretilmiş video animasyonların yeri sizde bir başkadır. Normal şartlarda Stop Motion ile video animasyon yapma ileri düzey çekim ve montaj bilgisi gerektirir ancak Android ortamında bunu da günü kurtaracak kalitede ve pratik şekilde üretebilmek mümkün. Elbette bu noktada profesyonel olan uygulamaları ayrı tutuyoruz. Android ortamında dakikalar içinde enfes Stop Motion video animasyonlar üretebilirsiniz. Yine bu alanda bir yığın uygulama karşımıza çıkıyor ancak aralarında en çok beğendiğimiz Stop Motion Studio oldu.

Uygulamanın birçok özelliği ve eklentisi var. Normal şartlarda rahatsız edici reklamlar karşınıza gelmiyor ancak paralı olan sürüme geçerseniz, çok daha fazla özellikle daha dikkat çekici çalışmalar üretebilirsiniz. Paralı sürümde temalar, arka planlar, geçiş efektleri, renk filtreleri, maskeleme gibi detaylar göze çarpıyor. Bunların hiçbirini kullanmadan -ki bizce şart değil- Android’de Stop Motion video animasyon yapma için ücretsiz sürümü de kullanabilirsiniz.

Uygulamanın arabirimi oldukça sade. Bir tane örnek Stop Motion mevcut. Eğer ücretli sürümü tercih ederseniz kullanabileceğiniz efektleri bu video üzerinde önceden deneyebilirsiniz. İlk açılışta LIBRARY kısmı karşınıza getiriliyor. Buradan + simgesine basarak yeni Stop Motion video animasyon yapma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. THEATER kısmında ise YouTube’da bulunan en yeni ve en popüler çalışmaları izleyebilir, beğendiklerinizi favorinize alabilirsiniz. Elbette bu Stop Motion Studio ile üretilmiş muhteşem çalışmalar burada size ilham kaynağı olabilir.

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