Pokemon GO Kamera Sorunu ve Çözümü / AR Hatası

Pokemon GO‘da sıkça yaşanan bir kamera problemi olduğu bir gizem değil. Bizde burada şahit olduğumuz kadarıyla bu sorunu yaşayan birçok insan gördük. Peki Pokemon GO kamera sorunu neden ortaya çıkar ve nasıl çözülür? Bunu gelin hep beraber inceleyelim.
Pokemon GO Kamera Sorunu
Pokemon Go kamera sorunu edindiğimiz bilgilere ve incelediğimiz yorumlara göre en çok cihazdaki jiroskop teknolojisinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Android ve iPhone‘larda görülen bu problemin en yaygın sebebi şu an için bu.
Cihazınız Jiroskopa Sahip mi?
Eğer telefonunuz jiroskop destekliyor mu öğrenmek için Sensor Kinetics isimli ücretsiz Android uygulamasını kullanabilirsiniz.
iPhone kullanıcıları içinse durum biraz daha farklı. Zira iPhone 4‘ten itibaren bugüne kadar üretilmiş tüm modellerde jiroskop teknolojisi kullanılmış. Ancak görülen o ki kameranın iPhone modellerinde çalışmaması problemi daha çok iOS 10 Beta 2 yüklü cihazlarda ortaya çıkıyor.
AR Kamerasını Kapatmayı Deneyin
Eğer telefonunuz bir şekilde AR kamerası ile düzgün çalışmıyorsa bu özelliği kapatarak normal moda geçebilirsiniz. Çünkü bu kameranın çalışması için jiroskop gerekli. Eğer çalışmıyorsa yalnızca siyah bir ekran görürsünüz. Ancak normal moda geçtiğinizde oyunu oynamaya ve Pokemon yakalamaya devam edebilirsiniz. Çünkü oyunun bu kısmını oynamak için jiroskopa ihtiyacınız yok.
Kamerayı AR’dan normal moda geçirmek için ekranın sağ üstünde bulunan AR butonunu kullanmayı deneyin.
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Pokemon’un Kamerada Görünmemesi
Birçok insanın raporuna göre AR mod açıldığında normalde yerinde olması gereken Pokemon bir anda kamerada görünmeyebiliyor. Bunun AR deneyimini yerle bir ettiği şüphesiz ancak şimdilik herhangi bir çözümü de yok. Zira daha çok eski model cihazlarda ortaya çıkan bir şey ve tek yapılması gereken AR’i kapatarak oynamaya devam etmek olacak.
Ancak ilerleyen günlerde Niantic tarafından yayınlanacak bir güncelleme ile bu tarz sorunlar çözüme kavuşturulabilir. Piyasada çok fazla sayıda akıllı telefon modeli olduğundan firmanın tek bir güncelleme ile problemi tüm cihazlarda çözmesini beklemiyoruz. O nedenle güncellemeler zaman içinde gelecektir.
Eğer Cihazınızda Jiroskop Varsa
Eğer telefonunuz bir jiroskopa sahipse o halde problemin nedeni daha farklı bir şey olabilir. Örneğin, oyunun eski işletim sistemleri ile olan uyum sorunu ve yazının hemen başında paylaştığımız iOS 10 Beta 2’nin yarattığı sıkıntı gibi. Eğer iOS 10 Beta 1 ya da 2’ye sahipseniz cihazı iOS 9’a downgrade yaparak problemi çözme ihtimaliniz var.
Pokemon GO’da yaşanan kamera sorunu ve bunun bazı muhtemel nedenleri ve çözümleri bunlardı. Eğer siz de bu sorunu yaşıyorsanız cihazınızın özelliklerini bir kez daha gözden geçirin. Eğer güncel bir cihaza sahipseniz beta versiyonlar yerine stabil bir işletim sistemi kullanmaya çalışın. Sorunu hangi cihazda yaşadığınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz.
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71 YorumYORUM YAZ
Samsung galaxy s4 mini kullanıyorum her şey sorunsuz ama başta 3 pokemon dan birine tıklıyorum ve tıkladığım gibi atılıyorum. Nasıl düzeltebilirim?
Sony xperia c4 te jireskop yokmuş yuuh
Ben bu jiroskop isinden sikildim j2
Biktim telefondanda pokemon danda artik niantic bir sey yapip bizi kamerada oyunu oynayabilir hale getirsin mesela cihazin kamerasi acilsin ama pokemon havada dursun jiroskop kullanmasin
S3 minide denedim cihaz jiroskop u calistirip rahat rahat oynatiyor nalet olsun j2
Sen S3 Mini de Pokemon Go’yu Nasıl Oynadın ? Ben apk’yı kurmak için tıklıyorum. Paket Ayrıştırma Hatası Veriyor.
Sony Xperia m4 aqua neden olmuyıoo nokurr cevapppp
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samsung j7
samsung galaxy j2
Telefonum Lg G4. Ar modunu açtığımda ekranda pokemon var ancak arka plan tamamen bembeyaz oluyor. Bunun sebebi nedir acaba?
En yeni sürümü kurdunuz mu?
Telefonumu ve diğer uygulamaları wi-fi ile sürekli güncel tutuyorum. Oyunun aynı apk’sini lg g3’e kurduk. onda Ar çalışıyor 🙂
Huawei P 8 Lite telefonum var AR acik ama pokemon gozukmuyo . Jireskop mudur nedir ondan yok galiba dediginiz uygulamayi yukledim gyroscop not found diyor yardim eder misiniz .
Evet, jiroskop olmadığını tespit etmiş. O yüzden AR’i kapatmayı deneyin.
İphone 5s nin altındaki sürümlere uyumlu değil ne yaparsanız yapın başka bahane bulur yani bu ipne oyunu oynamayın bence 5s desen 1500 ün altında deil ar kamerayı kapat demişsiniZ fakat oyuna giremiyoruz yada pokemona tıklarken atılıyoruz
Samsung galaxy j7 kamerayı açıyorum pokemon gözükmüyor
Pokemon ar modda gözükmesine rağmen kamerada gözükmüyor
Hocam iPhone 4s var bende oyunun ilk çıktığı günler oyundan aymıyordu şimdi atıyor ne yapabilirim
Benim htc 820 telefon kamerasinda pokemon gözükmüyor sade gözüküyor etrafı görebiliyorum ama pokemonu göremiyorum
Benim telefonum samsung galaxy a7 2016 daha bu yil cikti (2016)da fakat jireskop yok yani desteklemiyor…cok sacma umarim yeni guncellemyle gersey daha guzel olur😀
Gyro sonradan eklenen bir özellik değil ne yazık ki.
benim telef9num j5 uygulama start ediyo google+yi da yapiyom en son oyuna girmiyo poke topu donup donup duruyo
Telefonum iphone 6s
iOS 9.3.2
AR modunu actiktan sonra
Pokemon bulamıyorum
Samsung A7 telefonum var, telefon ayarlarında sensörün olduğu söylüyor fakat programlarda yok gözüküyüyor. Pokemondada görmüyor ne yapabilirim?
Galaxy grand max ar yi aciyorm kamera ack ama pokemon yok top atiyorm bosa
Ben açıyorum sanal kameramda gözüküyor diğer gerçek hayatı gösteren kameramda göstermiyor pokemonu tel zonfone 5
Samsung galaxy j7
Abi yardım ar modu açılıyor ama etrafta pokemon yok normalde videolarda pokemonun buşlunduğu yere çevirince görünüyor ama bende gözükmüyor telefonum galaxy e 5
Bende kamere açılıyo ama pokemon havada yan duruyo attığım toplar yan gidiyo bi çözümü varmı bunun etab 5 kullanıyorum
Ben etab 5 kullanıyorum kamera açılıyo ama pokemon kamerada yan dönmüş toplar yan gidiyo çözümünü bilen varmı
Samsung A5 2016 kullaniyorum, ar modunda pokemon gorunmuyor 2016larda jiroskop.oldugunu soylemissiniz bu durumda ne yapmam gerekiyor?
bende de a5 2016 var ve ne yazıkki jiroskop yok
iPhone 5 kullanıyorum uygulamada kamera nerden açılıyor?? Acil yardım edebilirseniz sevinirim
Ekranın sağ üstünde kamera ikonu olması gerek.
Samsung j2 Ar-ı acıyorum pokemonu göremiyorum
Cihazınızda jiroskop özelliği yok. O nedenle kameradan AR’ı kapatın (sağ üstte görünür) ardından normal bir şekilde oynamaya devam edebilirsiniz.
Bendede ayni bende Samsung j2 kullaniyorum
samsung J5 5.1.1 var aynı sorunu yaşıyorum ? Çözümü yok mu yada oyunun orjinal olması mı gerekli 0.29.2 sürümü çıkmış kurmadım acaba onda çözülür mü ?
Cihazda jiroskop bulunmadığından bu sorunu yaşıyorsunuz. Şu an için bir çözümü yok.
SAMSUNG GRAND MAX
Malesef sizin de cihazınızda Gyroscope bulunmuyor. AR’ı kapatarak oynamayı deneyin.
Bende samsung galaxy A3 (2016) var.AR modunu açınca pokemon topu gözüküyor ama pokemon gözükmüyor sonrada we are not detecting your phone’s orientation diye bildirim geliyor ne yapmalıyım?
O modelde jiroskop bulunmuyor. O yüzden büyük ihtimal.
Samsung galaxy grand neo plas ta bu kamera sorununu yasıyorum ilk kurdugumda kameradan yakaladım fakat daha sonraki yakalamalarda hep harita üzerinde oldu kamera acılmadı neden olabilir
Samsung galaxy a8 telefonum. Ard mod da pokemonlar gözüküyor yakalıyorum. Kamerayı açınca poketop olduğu halde pokemon lar hiç gozukmuyor
Pokemonu yakaliyorum ama oyun donuyor
Hocam bende LG MAGNA (H500) (2015-2016) var, diğerlerinde olduğu gibi AR modda iken sadece pokemonları göremiyorum
Pikaçuyu ilk başta alamadık sonradan bulabilirmiyiz
Ben galaxy a7 2016 kullanıyorum ve bende de pokemon görünmüyor çözümü var mı acaba ve bazende pokemonu yakalayınca donma oluyor Teşekkürler
Sony M4 Aqua kullanıyorum, Sony’nin kendi AR programları dahil olmak üzere bir çok Ar Effect programını çalıştırabiliyorum fakat POKEMON GO’da olmuyor. Sebebi ne olabilir? Gyroscope var mı yok mu bilmiyorum açıkçası :/
Sony M4 Aqua’da Gyroscope yok ne yazık ki.
Samsung galaxy j7 arkadasim lg g3 kullaniyor surum olarak daha eski olmasina ragmen acabiliyor yardim lutfen oyunun tek guzel yönü kamerasi zaten
Malesef Galaxy J7’de Gyroscope yani jiroskop özelliği yok. O nedenle AR kamerasını kullanamıyorsunuz.
Jiroskop özelliğini nasıl indirebiliriz peki
Jiroskop donanımsal bir özellik. Sonradan eklenemez.
samsung a5 var bendede kamera modu açılıyor ancak pokemon gözükmüyor.şimdiye kadar bu telefonla ilgili bi yazı görmedim.yardımcı olursanız sevinirim
Samsung Galaxy A5 (2016) modelinde Jiroskop var. 2015 modelinde yok.
Benim Samsung Galaxy J5 telefonum var ar moda geçtiğimde pokemonun olması gereken yer boş ancak pokemon topu vb gözüküyor çözümü olan ulaşsın.
Galaxy J5’de Gyroscope bulunmuyor o nedenle AR modda bu tarz aksaklıklar yaşıyorsunuz.
galaxy a7 2015 kullanıyorum ve ar modunda pokemon gozukmuyor telefon cok eski bir telefon degıl.
Samsung Galaxy A5 (2016) modelinde Jiroskop var. 2015 modelinde yok.
galaxy a7 2015 kullanıyorum ve ar modunda pokemon gozukmuyor telefon cok eski bir telefon degıl
Ekrandaki ar olayı gitti
huawei g7 kullanıyorum güncellemeyle ar kamarası çalışmassa ben bu telefonu satarımm
Cihazım Xperia C4. Yazılım Android 5.1 Lollipop. AR kamera açılıyor yani etrafı görebiliyorum ancak pokemonu göremiyorum. Bir süre sonra da “We have not detected your phones oriantation” benzeri bir hata veriyor. Pokemon gözükmüyor. Ancak AR kapalıyken gözüküyor.
Bende de aynı hata oluyor ve kameranın acılmaması oyunu sıkıcı hale getırıyor..
aynısı bende de oluyor bunun çözümünü yazabilirlermi
Sorun bende de var ama yazıda da belirtildiği gibi jiroskop yokmuş telefonda kontrol ettim. Maalesef kamerasız oynayacağız .s
Huawei p 8 kullaniyorum bazen pokemonu tam yakaladigimda oyundan atiyor ve birde kamerada pokemon gozukmuyor varsa bir cozumu yardim ala bilirim
Huawei marka çoğu telefonda AR kamerasının düzgün çalışmadığı biliniyor. Şimdilik AR kamerasını kapatarak oynamayı deneyin.
Bende pokemonu yakalıyor oyundan atıyor veya kamera açılır açılmaz oyundan atıyor Tel İphone 4s 9.1.2 sürümü
iPhone 4S’li bazı kullanıcıların oyunda neden problem yaşadığı henüz kesin olarak bilinmiyor. Bu cihazın jailbreakli olmasından ya da GPS ayarlarındaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Elimize daha fazla bilgi geçtiğinde sizinle paylaşacağız.