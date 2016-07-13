Pokemon GO Kamera Sorunu ve Çözümü / AR Hatası

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Pokemon GO‘da sıkça yaşanan bir kamera problemi olduğu bir gizem değil. Bizde burada şahit olduğumuz kadarıyla bu sorunu yaşayan birçok insan gördük. Peki Pokemon GO kamera sorunu neden ortaya çıkar ve nasıl çözülür? Bunu gelin hep beraber inceleyelim.

Pokemon GO Kamera Sorunu

Pokemon Go kamera sorunu edindiğimiz bilgilere ve incelediğimiz yorumlara göre en çok cihazdaki jiroskop teknolojisinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Android ve iPhone‘larda görülen bu problemin en yaygın sebebi şu an için bu.

Cihazınız Jiroskopa Sahip mi?

Eğer telefonunuz jiroskop destekliyor mu öğrenmek için Sensor Kinetics isimli ücretsiz Android uygulamasını kullanabilirsiniz.

iPhone kullanıcıları içinse durum biraz daha farklı. Zira iPhone 4‘ten itibaren bugüne kadar üretilmiş tüm modellerde jiroskop teknolojisi kullanılmış. Ancak görülen o ki kameranın iPhone modellerinde çalışmaması problemi daha çok iOS 10 Beta 2 yüklü cihazlarda ortaya çıkıyor.

AR Kamerasını Kapatmayı Deneyin

Eğer telefonunuz bir şekilde AR kamerası ile düzgün çalışmıyorsa bu özelliği kapatarak normal moda geçebilirsiniz. Çünkü bu kameranın çalışması için jiroskop gerekli. Eğer çalışmıyorsa yalnızca siyah bir ekran görürsünüz. Ancak normal moda geçtiğinizde oyunu oynamaya ve Pokemon yakalamaya devam edebilirsiniz. Çünkü oyunun bu kısmını oynamak için jiroskopa ihtiyacınız yok.

Kamerayı AR’dan normal moda geçirmek için ekranın sağ üstünde bulunan AR butonunu kullanmayı deneyin.

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