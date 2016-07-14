Android: Gizli Ses Kaydı Yapma




Android: Gizli Ses Kaydı Yapma

Android işletim sistemli akıllı telefonları gizli ses kaydı yapma için de kullanabilirsiniz. Gizli ses kaydı uygulaması aslında bildiğiniz bir ses kaydedici. Farklı olarak arka planda çalışabiliyor ve daha da önemlisi, çalıştığına dair ekranda hiçbir ibare görünmüyor. Yani siz akıllı telefonunuzu bir ortamda bırakıp gittiğinizde, ekrana bakan kişilerin ses kaydı yaptığınızı anlaması biraz zor olacak. Tabii arkada çalışan uygulamaları tek tek inceleyecek kadar cesaretlilerse o halde yakalanma şansınız yüksek, söyleyelim.

Secret Voice Recorder
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Secret Voice Recorder
Developer: Mirage Stacks
Fiyat: Ücretsiz+

Uygulama kolay bir şekilde indirilip kurulabiliyor. Üç farklı ekrandan oluşuyor ve oldukça basit. İlk ekran kayıt işlemi için, ikinci ekran kayıtlarınızı dinlemek için ve üçüncü ekran da uygulamanın ayarları için. Şimdi ilk gizli ses kaydı yapma denememizi gerçekleştirelim. Uygulamayı açıyoruz.

Android Gizli Ses Kaydı Yapma (1)




Uygulama gördüğünüz gibi oldukça sade ve anlaşılabilir. Birçok uygulamada olduğu gibi ekranın altında dikey bir reklam alanı var. Başka bir reklamla karşılaşmadık. Sürekli çıkan ve tam ekran olan reklamlardan arındırılmış olması hoşumuza gitti. Mikrofon simgesine basarak gizli ses kaydı yapma işlemini başlatıyoruz.




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