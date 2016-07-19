Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia M5 Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesi alan yeni akıllı telefonlar oldu. Güncelleme ilk olarak M4 Aqua ve çift SIM versiyonu olan M4 Aqua Dual için sunuldu. İki M4 varyantı da 26.3.A.0.131 sürüm numaralı Android 6.0.1 güncellemesini aldı.

Son Android versiyonu aynı zamanda Xperia M5 için de uyarlandı. İlk etapta E5603 varyantına sunulan güncelleme ilerleyen dönemlerde diğer Xperia M5 versiyonları ve M5 Dual için de hazır olacak.

Sony güncelleme ile birlikte yeni özellikler, ek fonksiyonlar ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Hataların giderilmesi ve Google güvenlik güncellemelerinin de dahil edilmesi söz konusu. Sony‘nin şu ana dek Android 6.0 Marshmallow güncellemesini alan akıllı telefonları şu şekilde:

Xperia™ Z5

Xperia™ Z5 Dual

Xperia™ Z5 Compact

Xperia™ Z5 Premium

Xperia™ Z5 Premium Dual

Xperia™ Z4 Tablet

Xperia™ Z3+

Xperia™ Z3+ Dual

Xperia™ Z3

Xperia™ Z3 Dual

Xperia™ Z3 Compact

Xperia™ Z3 Tablet Compact

Xperia™ Z2

Xperia™ Z2 Tablet

Xperia™ M5

Xperia™ M5 Dual

Xperia™ C5 Ultra

Xperia™ C5 Ultra Dual

Xperia™ M4 Aqua

Xperia™ M4 Aqua Dual

Xperia™ C4

Xperia™ C4 Dual



