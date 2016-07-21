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Android: Telefonla Araç Takip Sistemi

Android telefonla araç takip sistemi kurmak basit bir iş. Eğer bir lojistik firması değilseniz pahalı sistemlerle uğraşmanıza gerek dahi yok. Öncelikle bunun için önce size araçtan sinyal gönderebilecek bir düzenek gerekiyor. Bunu önceki makalemizde eski bir akıllı telefonunuzla rahatlıkla yapabileceğinizi belirtmiştik. Buraya tıklayarak Android’de telefonu yol bilgisayarı yapma konulu makalemizi inceleyebilirsiniz. Eski akıllı telefonunuzdan yol bilgisayarı yapma işlemini tamamladığınızda artık araç takip sisteminizin yarısını kurdunuz demektir.

Aslında kullanmakta olduğunuz akıllı telefonunuz için de bahsettiğimiz makaledeki yolu izleyebilirsiniz. Tercih bu noktada size kalmış. Çünkü eski akıllı telefonunuzu kullanırsanız bir de ayrıca internet bağlantısı ihtiyacı olacak. Mevcut akıllı telefonunuzdan bağlantı paylaşımı yapabilirsiniz; çözümü basit. Kullanmakta olduğunuz akıllı telefonu bize sorarsanız yapmayın çünkü sürekli olarak şarja takılı bir kullanımı asla tavsiye edemeyiz. Yukarıdaki uygulamayı takipte kullanacağınız cihaza yani aracın dışındaki bir akıllı telefona yükleyin. Birkaç küçük ayardan sonra işlem tamam.

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