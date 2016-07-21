Android: Telefonu Yol Bilgisayarı Yapma

Android’li telefonu yol bilgisayarı yapma işlemi sandığınız kadar zor değil. Hatta bu işlem için çekmecenizde duran ve modası geçmiş eski akıllı telefonunuzu bile görevlendirebilirsiniz. Basit bir uygulama sayesinde akıllı telefonunuza tam teşekküllü yol bilgisayarı özellikleri kazandıracağız. Aslında navigasyon uygulamalarının çoğu zaten bu işi yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Haksız değilsiniz, fakat bizim buradaki amacımız hem size seyahat hakkında bilgi veren, hem de müziklerinizi yönetebileceğiniz sürekli açık bir ekran oluşturmak.

Ayrıca hava durumu bilgisi ve yakıt tüketimi gibi verilere de kolay bir şekilde erişebileceksiniz. Dahası da var. Uygulama zaten bu amaç için geliştirildiğinden akıllı telefonunuzun ekranını sürekli açık olarak tutabiliyor. Ek olarak ses seviyesi ayarı veya internet radyosu dinleme gibi fırsatlar da veriyor. Kısacası Android’li telefonu yol bilgisayarı yapma işine bayılacaksınız.



