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Bu küçük rehberimizde “Android Telefona USB Bellek Nasıl Bağlanır?” sorusuna yanıt arayacağız. USB belleklerin kullanım oranları son yıllarda internet bağlantısının yaygınlaşması ve hızlanması sonucu popülerleşen bulut depolama hizmetleri nedeniyle düşüşe geçse de her ortamda internet bağlantısı yeterince hızlı ya da yüksek kotalı olmayabiliyor. Bu tabloda yine USB belleklerden yardım almak gerekiyor. Her zaman yanınızda dizüstü bilgisayarınızı taşıma olanağı bulamayabilirsiniz, akıllı telefonunuzda yeterli boş depolama alanı bulunmayabilir. Benzeri durumlarda Android telefona USB bellek bağlamak işlerinizi kolayca halledebilmenize olanak tanıyabilir. Dilerseniz Android telefona USB bellek bağlamak için yapmanız gerekenlere göz atalım.

Android Telefona USB Bellek Nasıl Bağlanır?

Akıllı Telefonunuzda USB OTG Desteği Olup Olmadığını Kontrol Edin

Android’li akıllı telefonların tamamında USB On-The-Go (OTG) fonksiyonu bulunmuyor. Bu teknolojiyi desteklemeyen cihazlara USB bellek bağlamak mümkün değil. Peki akıllı telefonunuzun OTG destekleyip desteklemediğini nasıl öğreneceksiniz?

Google Play uygulama mağazasında OTG? adlı harika bir uygulama var. Akıllı telefonunuza yüklediğinizde cihazı tarıyor ve OTG’nin desteklenip desteklenmediği konusunda sizi bilgilendirebiliyor.

USB Belleği Akıllı Telefona Bağlamak İçin Ne Gerekiyor?

Akıllı telefona USB bellek bağlamak masraflı bir işlem değil. Bazı akıllı telefonların kutusundan (Galaxy S7 gibi) USB OTG kablosu çıkıyor ama ürünlerin tamamına yakınında bu durum söz konusu değil. Bu durumda herhangi bir teknoloji mağazasından USB OTG kablosu satın almanız gerekiyor.

Elinizde bir USB Flash bellek yoksa ve yeni bir ürün satın almak düşüncesindeyseniz son yıllarda üreticilerin kullanıma sunduğu micro USB konnektörü de barındıran ürünlerden birisini tercih edebilirsiniz. Bu nitelikteki Flash bellekler USB OTG kablosunu gereksiz kılıyor.

USB Belleği Akıllı Telefona Bağlamak

Akıllı telefonunuz USB OTG teknolojisini destekliyor. OTG kablosu ya da micro USB konnektörlü bir USB bellek de edindiniz. Peki şimdi ne yapmanız gerekiyor?

USB OTG kablosunu Android’li akıllı telefonunuza bağlayın.

USB belleğinizi kabloya bağlayın. Cihazda kurulu dosya yöneticisi sizi bağlantının kurulduğu konusunda bilgilendirecektir. Bazı dosya yöneticileri USB belleğin dosya formatı biçimi nedeniyle sizi hata mesajıyla karşı karşıya bırakabilir. Bu durumda Google Play’den ES File Explorer uygulamasını yükleyip USB belleğinizdeki içeriğe sorunsuzca erişebilirsiniz.

USB Belleğin Bağlantısını Güvenli Şekilde Sonlandırmak

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırma yapın.

“USB mass storage connected” yazılı kutucuğa dokunun. Artık USB belleği herhangi bir veri kaybı riski olmadan akıllı telefondan çıkarabilirsiniz.





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