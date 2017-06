⁠⁠⁠







Android: Modemin Wi-Fi Şifresini Öğrenme

Eğer Android’de modemin Wi-Fi şifresini unuttuysanız bunu root yetkisine sahip akıllı telefonlarınızdan çeşitli yollar yardımıyla öğrenme şansınız var. Gerekli olan adımlar için şu adresteki makalemize göz atabilirsiniz. Android’de modemin Wi-Fi şifresini öğrenme işlemine odaklanacağımız şimdiki makalemizde ise bağlandığımız ancak sonradan şifresini unuttuğumuz kablosuz ağın şifresini yeniden öğrenmeye çalışacağız. Bunun için akıllı telefonunuzun root yetkisine sahip olması şart değil. WIFI WPS WPA TESTER uygulaması ile hem Wi-Fi şifremizi öğrenmeye çalışacak, hem de ağımızın güvenliğini test etmiş olacağız.

Uygulamanın ücretsiz sürümünde sabit bir reklam mevcut. Arada bir tam ekran reklamlar da geliyor. Eğer uygulamanın faydalı olduğunu düşünürseniz 2.74 TL’lik küçük bir rakamla geliştiriciye destek olabilirsiniz. Öncelikle uygulama kablosuz ağları karşınıza getiriyor. Buradan kendi kablosuz ağınızı seçerek şifresini almayı deneyebilir veya güvenliği test edebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Size ait olmayan kablosuz ağlar üzerinde uygulamayı denemeyiniz.

Şu anda akıllı telefonumuzun gördüğü tüm ağlar listelendi. Buradan bize ait ağı seçiyoruz. Fakat ağımızın şifresini öğrenebilmemiz için WPS özelliğinin aktif olması gerekli. Aksi halde Android’de modemin Wi-Fi şifresini öğrenme işlemini gerçekleştirebilmek mümkün değil. Burada WPS özelliği aktif olan ağlar yeşil renkle gösteriliyor. Diğer ağlarda ise yani WPS desteği olmayan ağlarda ise kırmızı renk görülüyor. Eğer uygulama aracılığı ile kablosuz ağın şifresini alabiliyorsanız alın, yoksa başka şansınız yok demektir. Güvenlik amacı ile sonradan WPS desteğini de web tabanlı kontrol arayüzü üzerinden kapatabilirsiniz.

Kendimize ait kablosuz ağı seçtikten sonra Android’de modemin Wi-Fi şifresini öğrenme işlemini başlatacağız. Burada önemli noktalardan birisi modeme yakın olmak ve MAC filtrelemesine takılmamak. Aksi halde unuttuğumuz kablosuz ağ şifresini alma şansımız azalıyor. CONNECT AUTOMATIC PIN diyerek cihazımızın root durumuna göre şifre alma işlemini başlatıyoruz.

Android’de modemin Wi-Fi şifresini öğrenme için NO ROOT veya ROOT adımlarının ikisinden birini deneyebilirsiniz. Eğer uygulama modeminize erişim sağlayabilirse 3-5 saniye içinde kablosuz ağ şifreniz karşınıza getiriliyor olacak. Aynı zamanda uygulamanın başarılı arayüzü sayesinde önceden kullanmış olduğunuz ve cihazınızda tanımlı olan kablosuz ağ şifrelerini de tekrardan öğrenme şansınız var.

Eğer işlem başarılı olursa kablosuz ağın SSID’si yani adı ve şifresi karşımıza getiriliyor. Artık bir kenara not ederek unutmayı engelleyebiliriz. Aynı zamanda bu şifre cihazınızın hafızasına da yerleştiriliyor olacak. Böylece menüden kayıtlı şifrelerinizi inceleyerek şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Android’de modemin Wi-Fi şifresini öğrenme işte bu kadar basit ancak her zaman her modemle çalışmayacağını söyleyelim.

Android’de modemin Wi-Fi şifresini öğrenme işleminde ana ekranda disket simgesine basarak önceden bağlanmış olduğunuz tüm kablosuz ağların şifresine erişebilirsiniz. Daha önceden de söylediğimiz gibi bu uygulamayı sadece kendinize ait veya daha önceden şifresini bildiğiniz ancak unuttuğunuz kablosuz ağlar için kullanın.



⁠⁠⁠