Pokemon GO: Articuno’nun Yakalandığı İddiası Doğru mu?

Pokemon GO‘da bildiğiniz gibi henüz hiç kimsenin yakalayamadığı bazı Pokemon’lar var ve insanlar her an heyecanla onların oyuna eklenmesini bekliyorlar. Ancak geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan Amerika’lı bir kız oyuncu oyunun efsanevi Pokemon’u Articuno‘yu bulduğunu Facebook üzerinden duyurdu ve bunu video ve canlı yayın ile ispatlamaya çalıştı. Peki Articuno’nun yakalandığı iddiası doğru mu?

Articuno’nun Yakalandığı İddiası

Articuno ve Zapdos gibi efsanevi Pokemon’lar henüz yakalanabilir değiller. Oyuncular bu bilgiye geçtiğimiz günlerde oyun dosyalarını incelemeleri sonucunda ulaştılar. Ancak geride bıraktığımız saatlerde ortaya atılan bir iddiaya göre Articuno gerçekten yakalanmıştı. Çünkü insanlar Pokemon’u Amerika’nın Ohayo eyaletinde bir Gym‘in tepesinde uçarken görmeye başlamışlardı. Ekran görüntülerinin birçok farklı kişi tarafından gönderilmesi ve haberi gören diğer insanların da bizzat gidip kontrol etmeleri ve Facebook hesapları üzerinden doğrulamaları sonucunda iddia büyük yankı uyandırmaya başladı.

Tüm bu iddialara, fotoğraflara ve hatta çekilen videolara bakılırsa olay inanılmayacak kadar gerçekti. Çünkü Articuno başka insanlar tarafından da görülebiliyordu. Olayın yankı bulmasının ardından Pokemon’u yakaladığını iddia eden şahıs bir canlı yayın açacağını duyurdu ve yayına aynı anda on binlerce insan akın etmeye başladı.

Articuno’nun sahibi, kaitcovey Pokemon’un daha sonra Niantic tarafından yaşanan bir olay sonucu özür olarak hediye edildiğini iddia ederek her şeyi daha inandırıcı kılmaya çalıştı. Bu iddia edilirken canlı yayın devam ediyor ve Articuno telefonun ekranından insanlara gösteriliyordu. Genç kızın babası olduğu düşünülen adam daha sonra Niantic’in kendisine yazmış olduğunu söylediği epostayı bu şekilde gösterdi. Ancak postada yanlış olan bir şey vardı ve bu daha sonra farkedilecekti.

Elle yazıldığı anlaşılan postada Pokemon’un ismi Articuno değil “Articundo” olarak girilmişti. Bu Niantic destek biriminin yapacağı türden bir hata değildi ve daha çok sahtecilik fikrini doğurmaya başladı. Ancak her şey burada bitmedi. Çünkü yayını kapattıklarını zanneden şahıslar Pokemon’un adını yanlış yazdıklarını farkettiklerinde bunun üstüne konuşmaya başladılar ve her şey orada gün yüzüne çıktı.

https://www.twitch.tv/endersgw/v/81370030

Yukarıdaki bağlantıdan o geçmiş yayın görüntülenebiliyor. Yayının son saniyelerine doğru canlı olduklarını farkettiklerinde büyük bir şaşkınlıkla yayını kapatmaya çalışıyorlar. Ancak her şey çoktan anlaşılmış oluyor.

Twitch.tv üzerinden yapılan yayının geçmişi ise aşağıdan bulunabiliyor.

https://www.twitch.tv/endersgw/v/81373999

Bu da şahısların epostayı izleyicilere gösterdikleri yayın.

https://www.twitch.tv/endersgw/v/81370362

Articuno hali hazırda oyun dosyalarının içinde bulunduğundan tüm bunlar dosyalar değiştirilerek yapılmış bir şey ya da bir tür glitch veya bug olabilir. Ancak belli ki doğru değildi.

