Android: Gelişmiş Ekran Açma / Kapama Ayarları

⁠⁠⁠







Akıllı telefonların belki de en değerli özellikleri arasında yer alan algılayıcıları gerektiği kadar kullanmıyoruz. Algılayıcılar ne zaman devreye girer? Örneğin; bir video izlerken ekranı yan çevirdiğinizde, daha parlak bir ortama geçtiğinizde veya hareketinize duyarlı bir uygulamaya girdiğinizde… Bunları pek tabii çeşitlendirmek mümkün. Bu kez ele alacağımız konu ise Android’de gelişmiş ekran açma / kapama ayarları. Basit ayarlarla akıllı telefonunuzun ekranının sanki sihirliymiş gibi kendiliğinden açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Android’de gelişmiş ekran açma / kapama ayarları için size önereceğimiz uygulama reklamlardan tamamen arındırılmış ve iyi bir şekilde Türkçeleştirilmiş olan KinScreen. Peki, KinScreen ne yapıyor, ne işe yarıyor ve hayatımıza ne gibi yenilikler katıyor bunları da bir liste haline getirelim.

Yakınlık algılayıcı ile ekranı açma / kapama

Hareket olduğunda ekranı açık tutma

Yatay konuma geldiğinde ekranı açma / kapama

Telefonla görüşürken ekranı açık tutma

Şarj sırasında ekranı açık tutma

Ekran yan çevrilmişse açık tutma

Ekranı kapatma süresi ayarlama

Yakınlık algılayıcı kapatıldığında ekranı kapama

Belirli bir süre açık kaldığında ekranı kapama

Tabii bahsedilebilecek daha birçok seçenek var. Özelleştirmelerin sonrasında şarjınızın da daha fazla gittiğini göreceksiniz.

⁠⁠⁠





