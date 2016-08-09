Android: Gelişmiş Ekran Açma / Kapama Ayarları

Akıllı telefonların belki de en değerli özellikleri arasında yer alan algılayıcıları gerektiği kadar kullanmıyoruz. Algılayıcılar ne zaman devreye girer? Örneğin; bir video izlerken ekranı yan çevirdiğinizde, daha parlak bir ortama geçtiğinizde veya hareketinize duyarlı bir uygulamaya girdiğinizde… Bunları pek tabii çeşitlendirmek mümkün. Bu kez ele alacağımız konu ise Android’de gelişmiş ekran açma / kapama ayarları. Basit ayarlarla akıllı telefonunuzun ekranının sanki sihirliymiş gibi kendiliğinden açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz.
Android’de gelişmiş ekran açma / kapama ayarları için size önereceğimiz uygulama reklamlardan tamamen arındırılmış ve iyi bir şekilde Türkçeleştirilmiş olan KinScreen. Peki, KinScreen ne yapıyor, ne işe yarıyor ve hayatımıza ne gibi yenilikler katıyor bunları da bir liste haline getirelim.
- Yakınlık algılayıcı ile ekranı açma / kapama
- Hareket olduğunda ekranı açık tutma
- Yatay konuma geldiğinde ekranı açma / kapama
- Telefonla görüşürken ekranı açık tutma
- Şarj sırasında ekranı açık tutma
- Ekran yan çevrilmişse açık tutma
- Ekranı kapatma süresi ayarlama
- Yakınlık algılayıcı kapatıldığında ekranı kapama
- Belirli bir süre açık kaldığında ekranı kapama
Tabii bahsedilebilecek daha birçok seçenek var. Özelleştirmelerin sonrasında şarjınızın da daha fazla gittiğini göreceksiniz.
3 YorumYORUM YAZ
çok teşekkürler. sensörüm bozulmuştu çok basit bir şekilde haloldu. kolay gelsin iyi çalışmalar
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