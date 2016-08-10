Yeni Haritalı Pokemon GO İzleme Aracı: FastPokeMap

Niantic‘in Pokemon GO‘nun popüler Pokemon bulma uygulamalarından birçoğunu kapatmasının üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçti. Niantic bu uygulamaların kapatılmasının oyunun yeni ülkelerde yayınlanması adına kritik önem taşıdığını belirtmişti. Bildiğiniz gibi PokeVision bu anlamda marketten kaldırılmıştı. Ancak şimdi yeni bir Pokemon takip uygulaması ortaya çıktı.

FastPokeMap

Uygulamamızın adı FastPokeMap. Aslında bir uygulamadan daha çok web sitesi diyebiliriz. Henüz PokeVision kadar aktif çalışmıyor olsa da hiçbir şeye sahip olmamaktan iyidir. Sitenin sahibi bu hizmeti her geçen gün iyileştiriyor ve gelişmeleri Twitter hesabı üzerinden meraklılarıyla paylaşıyor. Site geçtiğimiz günlerde, 7 Ağustos tarihinde aktif hale geldi ve o günden bu yana sorunsuz bir şekilde çalıştığı söylenebilir.

FastPokeMap ile PokeVision arasındaki en belirgin farklardan biri Pokemon tarama alanı diyebiliriz. PokeVision’da Pokemon’lar haritada çok geniş bir alanda görülebiliyorken FastPokeMap’de bu biraz daha sınırlı tutulmuş. Bundan ötürü yalnızca yürüme mesafesindeki Pokemon’ları görebiliyoruz. Yani Pokemon aradığınız noktaya iyice yakınlaştırmayı unutmayın.

Niantic’in Pokemon izleme uygulamalarına açmış olduğu savaş henüz bitmiş değil. O nedenle firma bu uygulamayı etkisiz hale getirmek için önlemlerini alacaktır. Neyse ki sitenin geliştiricisi durumun farkında olduğunu ve sitenin çalışmaya devam etmesi için elinden geleni yapacağını belirtmiş. Siz de hala çalışıyorken bir göz atın.