Android: Ekranı Kırık Telefonu Bilgisayardan Kontrol Etme

Ekran kırık telefonu bilgisayardan kontrol etme ya da içindeki verilere ulaşma konusu oldukça karmaşık görünebilir. O nedenle biz bu konuyla ilgili size çeşitli yöntemler sunacağız. Mutlaka bir tanesi işinize yarayacak. Ekran kırılan bir telefona bilgisayardan ulaşmak dediğimiz zaman, bu aslında içindeki dosyalara erişme anlamına gelmiyor. Çünkü o çok kolay. USB’den bağlarsınız ve olur biter. Bizim bahsettiğimiz konu; ekran kırılan telefonu bilgisayardan kontrol etme ile ilgili. Hemen anlatalım.

Ekranı Kırık Telefonu Bilgisayardan Kontrol Etme

Vysor çok beğendiğimiz bir servis. Çalışma şekli inanılmaz kolay. Eğer telefonunuzun camı kırıldı ve dokunmatik ekran artık tepki vermiyorsa, Vysor.io

sitesine girin. Burada Google Chrome uyumlu eklentiyi kurmanız gerekiyor. Bu durumda işletim sisteminizin Windows ya da MacOS olması da önemsiz. Eklentiyi kurun ve telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Servisin sizden iki zorunlu isteği var; 1- Telefonun ekranı kırılmadan önce Geliştirici Seçenekleri ayarlarının etkin olup; USB Hata Ayıklama seçeneğinin seçili olması gerekiyor. 2- Eklentiyi kurduktan sonra açılan pencerede ADB Drivers bölümüne tıklayın ve sürücüleri sisteminize kurun.