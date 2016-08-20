







Sony Xperia M4 Aqua Root ve TWRP Recovery yüklemek o kadar zor değil. Bu modele yapacağımız root işleminin özel bir yeri var. Çünkü M4 Aqua çok kısıtlı bir depolama alanıyla geliyor ve kullanıcılar bu konuda büyük sıkıntılar yaşamakta. Forum sayfamızda bu konuyla ilgili birçok konu mevcut.

Sony Xperia M4 Aqua Root – Gereksinimler

Root işlemi öncesinde kişisel verilerinizin yedeğini alın. Düşük bir ihtimal de olsa root işleminde işler kötü giderse geri yüklemek için bu yedeği kullanabilirsiniz.

işlemi öncesinde kişisel verilerinizin yedeğini alın. Düşük bir ihtimal de olsa root işleminde işler kötü giderse geri yüklemek için bu yedeği kullanabilirsiniz. Ardından Sony Xperia M4 Aqua için USB sürücülerini indirin kurun .

. Şimdi telefonunuzda USB Hata Ayıklama / USB Debugging’i etkinleştirin. Bunu yapabilmeniz için Geliştirici Seçenekleri’ni açmanız gerekiyor. Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası ya da Build Number yazılı yere 6-7 kez arka arkaya dokunun. Açılan yere girerek USB Hata Ayıklama bölümünü işaretleyin.

/ USB Debugging’i etkinleştirin. Bunu yapabilmeniz için Geliştirici Seçenekleri’ni açmanız gerekiyor. Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası ya da Build Number yazılı yere 6-7 kez arka dokunun. Açılan yere girerek USB Hata Ayıklama bölümünü işaretleyin. Ardından yine aynı yerde OEM Kilit Açma yazan yeri işaretleyin.

yazan yeri işaretleyin. Bataryanızın en az %60 dolulukta olduğundan emin olun.

Sony Xperia M4 Aqua Root – TWRP Recovery

Minimal ADB And Fastboot V1.3.1 dosyasını indirin

Sony Xperia M4 TWRP recovery image SuperSU

Şimdi telefonu kapatın. Güç ve Ses Azaltma düğmelerine birkaç saniye basılı tutun.Telefon titrediğinde Ses Azaltma düğmesine basmaya devam edin. Cihaz Bootloader moduna girecek. Orjinal USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.









Minimal ADB and Fastboot’u çalıştırarak fastboot devices komutunu verin.

Şimdi az önce indirdiğimiz recovery.img dosyasını yükleyelim. Bu komutu verin: fastboot flash recovery recovery.img

TWRP kurulumunu yaptık. Şimdi cihazı kapatın ve tekrar Bootloader moduna girerek USB ile PC’ye bağlayın. Minimal ADB And Fastboot ‘u çalıştırarak adb shell komutunu verin.

‘u çalıştırarak komutunu verin. Hemen ardından aşağıdaki komutları kullanın:

mount -w /dev/block/platform/7824900.sdhci/by-name/system /system mount -w /dev/block/platform/7824900.sdhci/by-name/userdata /data mount -w /dev/block/platform/7824900.sdhci/by-name/cache /cache

Sony Xperia M4 Aqua Root – SuperSU

Telefonunuzu yeniden Download Mode’a alın ve USB ile bilgisayara bağlayın.

Minimal ADB and Fastboot’u çalıştırın twrp sideload komutunu verin.

komutunu verin. Sonrasında adb sideload C:Program Files (x86)Minimal ADB and FastbootSuperSU.zip

Şimdi adb reboot komutunu vererek root işlemini tamamlayın.

komutunu vererek root işlemini tamamlayın. Root işlemini test etmek bu uygulamayı kullanabilirsiniz: https://play.google.com/store/apps/details?id=freeandroid.com







