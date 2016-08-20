Sony Xperia M4 Aqua Root ve TWRP Recovery yüklemek o kadar zor değil. Bu modele yapacağımız root işleminin özel bir yeri var. Çünkü M4 Aqua çok kısıtlı bir depolama alanıyla geliyor ve kullanıcılar bu konuda büyük sıkıntılar yaşamakta. Forum sayfamızda bu konuyla ilgili birçok konu mevcut.
Sony Xperia M4 Aqua Root – Gereksinimler
- Root işlemi öncesinde kişisel verilerinizin yedeğini alın. Düşük bir ihtimal de olsa root işleminde işler kötü giderse geri yüklemek için bu yedeği kullanabilirsiniz.
- Ardından Sony Xperia M4 Aqua için USB sürücülerini indirin ve kurun.
- Şimdi telefonunuzda USB Hata Ayıklama / USB Debugging’i etkinleştirin. Bunu yapabilmeniz için Geliştirici Seçenekleri’ni açmanız gerekiyor. Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası ya da Build Number yazılı yere 6-7 kez arka arkaya dokunun. Açılan yere girerek USB Hata Ayıklama bölümünü işaretleyin.
- Ardından yine aynı yerde OEM Kilit Açma yazan yeri işaretleyin.
- Bataryanızın en az %60 dolulukta olduğundan emin olun.
Sony Xperia M4 Aqua Root – TWRP Recovery
- Minimal ADB And Fastboot V1.3.1 dosyasını indirin. Bilgisayarınıza kurun.
- Sony Xperia M4 TWRP recovery image ve SuperSU dosyalarını indirin. İndirdiğiniz dosyaları Minimal ADB and Fastboot klasörüne kopyalayın. (C:Program Files (x86)Minimal ADB and Fastboot)
- Şimdi telefonu kapatın. Güç ve Ses Azaltma düğmelerine birkaç saniye basılı tutun.Telefon titrediğinde Ses Azaltma düğmesine basmaya devam edin. Cihaz Bootloader moduna girecek. Orjinal USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
- Minimal ADB and Fastboot’u çalıştırarak fastboot devices komutunu verin.
- Şimdi az önce indirdiğimiz recovery.img dosyasını yükleyelim. Bu komutu verin: fastboot flash recovery recovery.img
- TWRP kurulumunu yaptık. Şimdi cihazı kapatın ve tekrar Bootloader moduna girerek USB ile PC’ye bağlayın. Minimal ADB And Fastboot ‘u çalıştırarak adb shell komutunu verin.
- Hemen ardından aşağıdaki komutları kullanın:
- mount -w /dev/block/platform/7824900.sdhci/by-name/system /system
- mount -w /dev/block/platform/7824900.sdhci/by-name/userdata /data
- mount -w /dev/block/platform/7824900.sdhci/by-name/cache /cache
Sony Xperia M4 Aqua Root – SuperSU
- Telefonunuzu yeniden Download Mode’a alın ve USB ile bilgisayara bağlayın.
- Minimal ADB and Fastboot’u çalıştırın twrp sideload komutunu verin.
- Sonrasında adb sideload C:Program Files (x86)Minimal ADB and FastbootSuperSU.zip
- Şimdi adb reboot komutunu vererek root işlemini tamamlayın.
- Root işlemini test etmek bu uygulamayı kullanabilirsiniz: https://play.google.com/store/apps/details?id=freeandroid.com
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9 YorumYORUM YAZ
Root işlemi yaparken failed remote commande allowed hatası geliyor çözümü nedir
usb sürücüsünü nasıl kuracağım? Zannedersem kuramadım çünkü geri kalanları yaptım fastboot device dediğimde herhangi bir etkileşim olmuyor yardımcı olurmusunuz?
sorun telefonun hafızası yani HİÇ BİR ŞEYİ İNDİRMENİN MÜMKÜN OLMAYIŞI.. çözüm onu indirin bunu indirin sonra bunu da indirin ve hazır indirmişken bunu da indirin… çözüme gidilemeyen yoldaki çözümsüzlük hmmm o zaman forum sayfamıza gidin şey olunca şey yaparız.. muhteşem bir yöntem harikulade
telefon boot menü ye giremiyor. güc ve ses açma kapama hepsini tek tek ve birlikte denedim yine de olmadı
http://akillitelefon.com/forum sayfasında sorabilirsiniz.
FAILED hocam ben bu hatayı alıyorum ne yapmam lazım.sanazahmet sölermisin.
peki m4 aqua bootloader kilitini açınca garantisi devre dışı kalıyor mu?
Bootloader kiliti açmamızı isteyecek mi acaba
Evet, isteyecektir. Sony’nin sitesinde yönergeler var.
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