Sony Xperia Android 7.0 Nougat güncelleme listesi ile karşınızdayız. Eğer bir Sony Xperia akıllı telefon sahibiyseniz doğal olarak cihazınızın Google’ın çok kısa süre önce kullanıma sunduğu Android 7.0 Nougat işletim sistemine güncellenip güncellenmeyeceğini merak ediyorsunuzdur. Sony kullanıcıların merakını gidermek adına bu bilgiyi paylaştı. Dilerseniz Sony Xperia Android 7.0 Nougat güncelleme listesi hangi akıllı telefon ve tabletlerden oluşuyor daha yakından bakalım.

Sony Xperia Android 7.0 Nougat Güncelleme Listesi

Güncellemeyi alacak akıllı telefonlar (ve bir adet tablet) kronolojik olarak şu şekilde sıralanmakta:

Sony Xperia Z3+

Sony Xperia Z4 Tablet

Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5 Compact

Sony Xperia Z5 Premium

Sony Xperia X

Sony Xperia XA

Sony Xperia XA Ultra

Sony Xperia X Performance

Listeye baktığımızda firmanın Haziran ayında kullanıcılarla buluşturduğu Xperia E5 modelinin burada yer almadığını görüyoruz. Tabii Sony daha sonra bu listeye farklı akıllı telefonları ekleyebilir.

Sony’nin Android 7.0 Nougat işletim sistemi güncellemesini listedeki akıllı telefonlara ne zaman sunacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Bu konuda elimize bilgi geçer geçmez sizlerle paylaşacağız. Bu arada Avrupa‘da az sayıda Xperia X Performance kullanıcısının Android 7.0 Nougat Beta programı kapsamında güncellemeyi test ettiğini sözlerimize ekleyelim.





