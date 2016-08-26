Android’de Fotoğrafları MicroSD Karta Aktarmak

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Fotoğraflar mobil telefonlarda en fazla yer tutan dosya türlerinin başında geliyor. Özellikle çok sayıda fotoğrafın saklandığı cihazlarda dahili hafıza yeterince büyük değilse fotoğrafların başka bir konuma taşınması gerekebiliyor. Dizüstü veya masaüstü gibi kişisel bilgisayarlar bu konuda akla gelen ilk çözümlerden. Elimizin altında bunlardan biri yoksa microSD kartlar bir diğer seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki Android’deki mevcut fotoğraflarımızı harici karta nasıl aktarırız?

Fotoğrafları MicroSD Karta Aktarmak

Hemen bütün Android cihazlarda microSD kart olsun ya da olmasın fotoğraflar varsayılan olarak dahili hafızaya kaydedilir. Bunu tam tersine çevirmek içinse fotoğrafların kaydedildiği dosya yolunu değiştirmeniz gerekir. Böylece siz bir kez fotoğrafı çektiğiniz zaman otomatik olarak microSD karta aktarılır.

Varsayılan Kayıt Noktasını Değiştirmek

Android telefonların hemen hepsinde bunu yapmanın yolu önce telefonun Ayarlar uygulamasını çalıştırmak ve ardından listeden Kamera uygulamasını bularak Depolama menüsüne gitmek. Geriye kalan tek şey ise buradan fotoğrafların kaydedildiği yeri gösteren menüye dokunarak “SD Card“, “extSDcard” veya “SD” ifadelerini içeren seçeneği işaretlemek olacak.

Fotoğrafları SD Karta Taşımak

Fotoğrafları taşımanın en pratik yolu cihaza bir Dosya Yöneticisi kurmak olacak. ES File Explorer ücretsiz çözümlerden biri ve kullanması oldukça kolay.

Uygulamayı indirdikten sonra çalıştırın ve dahili hafızanızı gösteren dcim klasörünün içerisinde yer alan fotoğrafları kes komutu ile microSD kartın içerisindeki dcim klasörüne yapıştırın. Hem kesme hem de yapıştırma işlemleri için dcim klasörlerini kullanmaya dikkat edin. Fotoğrafları kopyalamak yerine kesmeyi denerseniz dahili hafızanızda yer açmış olacaksınız.

Bu yöntemi kullanarak Android‘de dilediğiniz herhangi bir dosyayı dahili hafızadan harici hafıza kartına taşıyabilirsiniz. Konu hakkında sorularınız için akillitelefon.com/forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.



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