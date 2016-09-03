Android’de Kamera Flaşı Gelen Aramalar ile Yansın

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Bu yazımızda Android‘in kamera flaşını bildirim ışığına dönüştüreceğiz. Böylelikle telefona gelen çağrılar, cihaz sessizdeyken dahi kamera ışığının yanıp sönmesini sağlayacak. Yöntemi uygulaması oldukça basit, şimdi dilerseniz adımlara geçelim.

Kamera Flaşı Gelen Aramalar ile Yansın

Bazen önemli bir çağrı beklerken telefonu sessize almamız gereken anlar olabilir ya da karanlık bir ortamda bildirimleri telefonun ekranına bakarak kontrol etmek gibi. İşte böyle durumlarda kamera flaşı gibi güçlü bir ışıktan yararlanmak mümkün. Hem de titreşim modunun aksine ses oluşturmadan.

Bunun için önce Flash Alert 2 isimli Android uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirelim.

isimli uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirelim. Uygulama tamamen güvenilir olduğundan, istenen izinleri vermekten çekinmeyin. Bu izinler uygulamanın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

tamamen güvenilir olduğundan, istenen izinleri vermekten çekinmeyin. Bu uygulamanın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Uygulama ilk kez açıldığında birkaç saniyelik testler yapmamız isteniyor ve bittiğinde kurulum tamamlanıyor. Ardından Complete Setup butonu ile ana menüye geçiyoruz.

butonu ile ana menüye geçiyoruz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek tek seferlik bir testi tamamladıktan sonra ana menüden gerekli butonları aktif hale getiriyoruz. Bunları aşağıdaki ekran görüntüsünde bulabilirsiniz.

Ayarlarımızı yaptıktan sonra cihazı baştan başlatıyoruz ve açıldığında uygulamayı çalıştırıyoruz. Hepsi bu kadar. Artık gelen çağrılar flaş ışığının yanıp sönmesini sağlayacak.

Android‘de kamera flaşını gelen arama bildirimine dönüştürmek hakkında bilmeniz gerekenler bunlardı. Flash Alert 2 gerçekten başarılı bir uygulama ve zengin ayarlar sunuyor. Bunları kendi isteğinize göre şekillendirmeniz mümkün. Konu hakkında sorularınız için yorum bırakmayı unutmayın. Akillitelefon.com/forum adresimizden farklı konularda da yardım alabilirsiniz.



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