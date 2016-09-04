Android 7.0 Nougat’ta Bildirimleri Sessize Almak

Android cephesinde bildirim ayarları ilk kez Lollipop ile büyük oranda iyileşmişti. İşletim sistemi her ne kadar kullanıcılara uygulama bildirimleri üzerinde eskisine kıyasla daha fazla kontrol imkanı tanımış olsa da Nougat bunu şimdi istenen seviyeye taşımış görünüyor.

Bildirimleri Sessize Almak

7.0 Nougat‘tan önce uygulama ayarlarına giderek bildirimleri kapatabiliyorduk. Ancak bazı uygulama geliştiricileri bilerek ya da bilmeyerek uygulamalarına bu seçeneği eklemiyordu. Hal böyleyken o bildirimi susturmak mümkün olmuyordu. Bunun farkına varan Google yeni işletim sistemine ekstra bir özellik daha ekleyerek bu açığı ortadan kaldırmış.

Yapmanız gereken şey oldukça basit; Eğer bir uygulama sizi bildirimleri ile rahatsız ediyorsa, sonraki bildirimi aldığınızda üzerine uzunca basılı tutarak küçük bir menünün açılmasını sağlayın. Bu menüden uygulamanın göndereceği bildirimlerle ilgili üç farklı seçenekten biri işaretlenebiliyor. İlk seçenek eğer bildirimleri takip etmek istiyor ancak bunlarla ilgili sesli uyarı almak istemiyorsanız faydalı. İkincisi ise bildirimleri tamamen engelliyor. En alttaki seçenek de her şeyi ilk haline getiriyor.

Daha fazla seçeneği görüntüle derseniz, sonraki ekrandan uygulama bildirimlerinin sessiz moddayken dahi çalması ya da kilit ekranındayken bildirimlerin görünüp görünmemesi gibi bazı ekstra ayarlar yapabiliyorsunuz. Bildirim ayarlarının hepsi bu gibi görünebilir ama aslında değil. Google’ın Android 7.0 ile bizlere sunduğu birkaç “gizli” ayar daha var.

Bu gizlenmiş ayarlara ulaşmak için çeşitli ikonların yer aldığı bildirim penceresini iki kez aşağı çekerek hızlı ayarları getirin.

ayarlara ulaşmak için çeşitli ikonların yer aldığı bildirim penceresini iki kez aşağı çekerek hızlı ayarları getirin. Ardından genelde saat-gün bilgisi ile aynı hizada bulunan dişli simgesine basılı tutarak yanında bir anahtar simgesinin çıkmasını bekleyin.

simgesine basılı tutarak yanında bir simgesinin çıkmasını bekleyin. Artık bu dişliye dokunduğunuzda listede Sistem Arayüzü Ayarlayıcısı adında yeni bir seçeneğin bulunduğunu göreceksiniz.

Sistem Arayüzü Ayarlayıcısı’na girdikten sonra ekrandaki üçüncü seçeneğe dokunarak daha fazla seçeneği getirin. Sonraki ekrandan ise bildirim kontrollerini seçin ve karşınıza 5 farklı seviyenin olduğu bir bildirim önceliğini belirleme ekranı gelecek. Burada Seviye 5 en öncelikli bildirimler için kullanılıyor ve Seviye 0 ise basitçe bildirimleri blokluyor. Her seviyenin altından ne yaptıklarını tam olarak görülebiliyor Peki bunları nerede kullanıyoruz?

Sistem Arayüzü Ayarlayıcısı‘nı aktifleştirdiğimize göre artık bildirim tepsisinde daha gelişmiş kontrollere sahip olacağız. Yani ekranda çıkan bir bildirime basılı tuttuğumuzda artık üç basit seçenek yerine beş kademeli bir kaydırma çubuğu karşımıza çıkacak. Buradan uygulamaların bildirim önceliklerini daha detaylı bir şekilde değiştirebileceğiz. Ayrıca Ayarlar > Uygulamalar yolunu izlediğimizde her uygulamanın bilgi ekranında yer alan Bildirimler seçeneğine farklı seviyeler atayabileceğiz.





