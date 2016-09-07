⁠⁠⁠







2016 model Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefonlar dosyamızla sizlerleyiz. İnternet kullanımı ve anlık mesajlaşma için akıllı telefonları kişisel bilgisayarlardan daha çok kullandığımız bir dönemdeyiz. Giriş seviyesinden amiral gemisi olarak nitelendirilen en üst düzey cihazlara dek hemen her akıllı telefon telefon görüşmesi, mesajlaşma, multimedya içerik tüketimi ve internet kullanımında benzer deneyimi sunabilmekte ancak pil ömrü konusu hala sorun olmaya devam ediyor. Şarjı hızla tükenen ve kullanıcıyı yarı yolda bırakan bir akıllı telefonun sekiz çekirdek işlemcili yongaseti barındırması yahut 23 MP çözünürlüklü kamera ile gelmesi pek bir anlam ifade etmiyor. Pil ömrü konusunda hassas olan kullanıcıların Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefonlar rehberimizi beğeneceğini umuyoruz. Dilerseniz cihazlara yakından bakalım.

Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefonlar (2016)

ASUS ZenFone Max

ASUS ZenFone Max akıllı telefon 5000 mAh kapasiteli devasa bir pil ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Cihazın 5.5 inç genişlikli ekranının Full HD (1920 x 1080) yerine 720p HD (1280 x 720) çözünürlük değerine sahip olması üzücü ancak cihazın fiyat etiketi de Full HD ekranlı modellere kıyasla daha uygun. Tam dolu pille 38 saate varan konuşma ve 914 saate ulaşan stand-by süreleri görülebiliyor. Özellikle yüksek performans değil de büyük ekran, büyük ikonlar, uzun konuşma ve internette gezinme süresi talep eden kullanıcılar için ideal.

Lenovo Vibe P1

Fiyatı benzer seviyede olan Lenovo Vibe P1 ortalamada daha iyi özellikler vaat ediyor ve 5000 mAh kapasiteli pil içeriyor. ZenFone Max’e kıyasla daha iyi işlemci, ekran ve kameraya sahip. Pil ömrü konusunda daha geride olsa da diğer birçok akıllı telefondan çok daha iyi konumda ve bir günden daha fazla kullanabilmenize olanak tanıyor.

Sony Xperia Z5 Compact

Yüksek pil kapasiteli akıllı telefonlar genellikle 5.5 inç gibi büyük ekranlar taşımakta. Sony Xperia Z5 Compact daha küçük ekranlı ve kolayca taşınabilen kompakt bir akıllı telefonun da tatmin edici pil ömrü sunabileceğinin kanıtı. 4.6 inç ekranlı ürün tam dolu pille 28 saate varan konuşma süresine ulaşabilmekte. Xperia Z5 Compact’ta çok iyi bir kamera ve yüksek performanslı Snapdragon 810 işlemci mevcut.

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge

Şık performans, eşsiz performans gibi özellikleri tatmin edici pil ömrü ile sunan akıllı telefon arayışındaysanız 3000 mAh pille gelen Galaxy S7 ya da 3600 mAh kapasiteli pil içeren Galaxy S7 Edge‘i tercih edebilirsiniz. Tam dolu pille Galaxy S7 22 saat, Galaxy S7 Edge ise 27 saate varan konuşma süresine ulaşabiliyor. İki akıllı telefon arasında teknoloji meraklılarının çok iyi bildiği gibi tasarımsal detaylar (S7 Edge’in çift taraflı kavisli ekran yapısı) ve pil kapasitesi farkı var.

Microsoft Lumia 1520

Android dünyası dışında bir seçenek istiyorsanız 6 inç ekranlı ancak güncel bir model olmayan Nokia/Microsoft Lumia 1520‘ye göz atabilirsiniz. Ürün 3400 mAh kapasiteli pille 25 saate varan konuşma sürelerine erişebilmekte. Windows 10 Mobile işletim sistemine terfi imkanı mevcut.

Gionee M6 Plus

6 inç ekranlı Gionee Marathon M6 Plus‘ın özellikler listesindeki 6000 mAh kapasiteli pil cihazın teknoloji tutkunlarının kalbinde yer edinmesi için yeterli görünüyor.

Xiaomi Redmi 3 Serisi

5 inç ekran ve düşük güç tüketimli işlemciyle gelen Xiaomi Redmi 3 serisi akıllı telefonlarda 4100 mAh kapasiteli pile yer verilmekte. Redmi 3, Redmi 3s ve Redmi 3 Pro benzer teknik özellikler vaat ediyor.



⁠⁠⁠





