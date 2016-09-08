Samsung Galaxy Note 7’de çift hoparlörü etkinleştirmek ve böylece ses kalitesini büyük oranda artırmak mümkün. Bildiğiniz gibi Galaxy Note 7 batarya problemi nedeniyle dünya çapında toplatıldı. Muhtemelen ay sonuna doğru tekrar mağazalara giriş yapacaktık. Biz bu konuda Galaxy Note 7’nin mono hoparlör yapısını çift hoparlöre çevirmeyi anlatacağız. Bunun için Note 7’ye root erişimini sağlamanız gerekiyor. Forum sayfamızdaki rehberden yararlanabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 7’de Çift Hoparlörü Etkinleştirmek – Kazanımlar

Uygulayacağımız ses modifikasyonun ardından sahip olacaklarınızın listesi:

Çoklu ortam dosyalarınız çift hoparlörden oynatılacak.

Sesli görüşme kaliteniz artacak.

Eller serbest konuşmada ses daha yüksek çıkacak.

Bluetooth üstünden oynatılan ses dosyalarının kalitesi artacak.

Bluetooth ile yapılan sesli görüşmelerin kalitesi artacak.

VoLTE aramalarının ses gücü artırılacak.

Wi-Fi aramalarınn ses kalitesi artacak.

Video kayıt sırasında mikrofonun hassasiyeti artırılacak.

Ses kaydı sırasında mikrofonun hassasiyeti artırılacak.

Samsung Galaxy Note 7’de Çift Hoparlörü Etkinleştirmek – İhtiyaç Listesi

Galaxy Note7 için Custom Recovery ( TWRP gibi

Galaxy Note7 ses modifikasyon dosyası

Samsung Galaxy Note 7’de Çift Hoparlörü Etkinleştirme – Yapılacaklar

İndirdiğiniz ses modifikasyon dosyasını Galaxy Note7’nin depolama alanına kopyalayın ve kopyaladığınız yeri unutmayın. Galaxy Note 7’yi Recovery Mode‘a geçirin. Bunun için güç ve ses azaltma düğmelerine aynı anda basmalısınız. TWRP Recovery açıldığında Backup seçeneği ile bir yedek oluşturun. Şimdi TWRP ana ekranına dönün. Burada Install seçeneğine dokunun ve indirdiğiniz modifikasyon dosyasını bulun. Swipe yaparak yükleme işlemini başlatın. Cihaz yeniden başlatılacak. Hepsi bu kadar!

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