iPhone 7 Jet Black Almamak İçin 4 Neden

iPhone serisinin en yeni renk seçeneği Jet Black birçok kesim tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Jet Black’i beğenmek gerçekten çok kolay zira ışıltılı ve dikkat çekici bir renk dokusuna sahip. Ancak Jet Black her şeye rağmen kusursuz değil. Bazı olumsuz yanlara sahip ve satın almaya karar vermeden önce bunları gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Jet Black Almamak İçin 4 Neden

Jet Black Çizilmelere Karşı Aşırı Hassas

Öyle ki Apple kullanıcıları bu konu hakkında uyarmaktan geri durmuyor. Jet Black’in cilalı yapısı kendisinin diğer renk seçeneklerinden farklı olarak en ufak aşınmaları dahi göstermesine neden oluyor. Apple ise buna karşı kullanıcıları Jet Black’in satın alma sayfasında küçük bir uyarı ile bilgilendiriyor. Açıklamada Jet Black renginin dokuz aşamalı bir anotlama ve parlatma süreciyle elde edildiği bilgisi de yer alıyor. Rengin en ufak çizilmeleri dahi göstereceği ve bu durumdan rahatsız olan kullanıcıların diğer seçeneklere yönelmeleri tavsiye ediliyor.