iOS 10’da İnteraktif Bildirim Nasıl Kullanılır?

iOS 10 ile gelen interaktif bildirim özelliği sayesinde artık herhangi bir bildirim ile kilit ekranı üzerinden etkileşime geçebiliyorsunuz. Böylece eskiden olduğu gibi önce kilit ekranının açılması gerekliliği ortadan kaldırılmış oluyor.

İnteraktif Bildirim Nasıl Kullanılır?

Artık iPhone‘da aldığımız herhangi bir bildirimi yönetmek için 3D Touch özelliğini kullanabiliyoruz. Kilit ekranında çıkan bildirimin üzerine gelerek 3D Touch’ın uygulanması kilit ekranını açmadan bildirimi kontrol etmeyi sağlıyor. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7 veya 7 Plus modellerinden biri. Zira 3D Touch’ı destekleyen modeller şimdilik bunlar.

Kilit ekranı kapalıyken aldığınız herhangi bir bildirimin üzerine gelerek 3D Touch ‘ı kullanın.

‘ı kullanın. Bildirimi aldığınız uygulamanın türüne bağlı olarak karşınıza farklı diyaloglar çıkacaktır.

çıkacaktır. Örneğin, WhatsApp gibi bir çevrimiçi mesajlaşma uygulaması ise bildirime cevap yazabilir ve ardından ekranın herhangi bir alanına dokunarak görünümü eski haline getirebilirsiniz.

iOS 10’da İnteraktif Bildirimi 3D Touch Olmadan Kullanma

Eğer iPhone 5 serisi ya da herhangi başka bir iPad gibi 3D Touch desteklemeyen ancak iOS 10 yüklü bir cihaza sahipseniz hâlâ interaktif bildirim özelliğinden yararlanmanız mümkün. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Kilit ekranında görülen bildirimin üzerine basılı tutarak sola doğru kaydırın.

Yine bildiriminin alındığı uygulamaya bağlı olarak karşınızda farklı seçenekler bulacaksınız.

Bildirim WhatsApp gibi bir mesajlaşma uygulamasından alındıysa Görüntüle seçeneği ile kilit ekranını kaldırmadan cevap yazabilirsiniz.

Elbette uygulamaların da bu özelliği desteklemesi gerekiyor. Ancak iOS 10‘un popülerliği göz önüne alındığında bunun çok uzun sürmeyeceğini öngörebiliriz. Konu hakkında daha fazla sorunuz için bu sayfaya yorum bırakmayı veya akillitelefon.com/forum adresimizi kullanmayı unutmayın.