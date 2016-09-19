Samsung Galaxy A7 2016 Android 6 Marshmallow Yükleme Rehberi

Samsung Galaxy A7 2016 için Android 6.0.1 güncelleştirilmesi birkaç gün önce çıktı. Hatta ilk olarak Rusya ve Türkiye için çıkmış olması da ilgi çekici. Çünkü Galaxy A7’nin ülkemizdeki kullanıcı kitlesi oldukça geniş. Biz de bu yazımızda Samsung Galaxy A7 SM-A710F için Android 6 yükleme konusunu ele almak istedik.

Samsung Galaxy A7 2016 Android 6.0.1 Marshmallow

Model numarası: SM-A710F

SM-A710F PDA: A710FXXU1BPG5

A710FXXU1BPG5 Phone: A710FOJV1BPG1

A710FOJV1BPG1 Çıkış Tarihi: 7 Eylül 2016

Rusya: A710FXXU1BPG5_A710FOXY1BPG5_SER_TTT.zip | Diğer 1

Türkiye: A710FXXU1BPG6_A710FOJV1BPG1_TUR.zip | Diğer 1

Hazırlık aşaması:

Türkiye için dağıtılan ROM dosyasını üstteki linklerin birisinden indirin.

Odin 3.10.7 programını indirin ve dosyaları masaüstüne çıkarın

programını indirin ve dosyaları masaüstüne çıkarın Samsung USB

Galaxy A7 SM-A710F’de Ayarlar> Geliştirici seçenekleri yolunu izleyin ve USB Hata Ayıklama bölümünü etkinleştirin.

Bataryanızın en az %60 dolu olduğundan emin olun ve yükleme aşamalarına geçin.

Galaxy A7 SM-A710F Android 6.0.1 Marshmallow Yükleme

Telefonu kapatın. Ses Azaltma + Home + Güç düğmelerine aynı anda basılı tutun. Uyarı ekranında sarı uyarı gördüğünüzde Ses Yükseltme düğmesine basın ve Download Mode ‘a girin.

düğmelerine aynı anda basılı tutun. Uyarı ekranında sarı uyarı gördüğünüzde Ses Yükseltme düğmesine basın ve ‘a girin. Telefonu USB ile PC’ye bağlayın. Odin uygylamasında ID:COM portunun mavi renge dönüştüğünü göreceksiniz.

portunun mavi renge dönüştüğünü göreceksiniz. Şimdi Odin’in AP kısmına indirdiğiniz ROM dosyasını aktarın.

Şimdi Start düğmesine basarak ROM yükleme işlemini başlatın. İşlemleri başarıyla bitirildiğinde PASS uyarısını göreceksiniz. Bunun ardından Galaxy A7 otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.