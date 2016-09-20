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Telefon sinyalini güçlendirmek için faydalı olabilecek 7 ipucu ile sizlerleyiz. Akıllı telefon / cep telefonu kullanıcılarının herhalde tamamına yakını belirli zamanlarda veya konumlarda şebeke çekim gücünün zayıfladığını gözlemlemiştir. Normalde baz istasyonlarının her bölgeye dengeli şekilde konumlandırılması ve bölge çapında etkin kapsama alanının sunulabilmesi gerekiyor ama servis sağlayıcılar pratikte baz istasyonlarının rahatlıkla konumlandırılabildiği yerleri tercih ediyor. Bazı bölgelerde yoğun bir kullanıcı kitlesinin bulunması hizmet kalitesini doğrudan olumsuz etkiliyor. Çok katlı apartmanların giriş ya da eksi katlarında da sorun yaşandığını biliyoruz. Kırsal alanlarda baz istasyonuna olan uzaklık, dağlar, binalar ya da ağaçlar da telefonun çekim gücünü zayıflatabilmekte. Dilerseniz telefon sinyalini güçlendirmek için neler yapabileceğinize değinelim.

Telefon Sinyalini Güçlendirmek İçin 7 İpucu

Telefonu Kapatın ve Yeniden Açın

Belirgin bir sorun yoksa ve ilk defa böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız telefonunuzu kapatın ve açın. Basit bir güç döngüsü sorunu çözebilir. Esasında biz bu basit cihazı kapatıp açma yönteminin birçok sorun için ilk olarak denenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 🙂 Kapatıp açmanız telefonun bağlantı için yeni bir baz istasyonu taramasını sağlayacaktır. Uçak modunu etkinleştirip daha sonra devre dışı bırakmayı da deneyebilirsiniz.

Telefonunuzu Şarj Edin

Pil seviyesi azaldıysa cihaz bir çeşit güç tasarrufu moduna geçiş yapabilir, bu da telefonun çekim gücünü zayıflatabilir. Mümkünse telefonunuzu şarj edin, ya da güç tasarrufu modunu devre dışı bırakın. Tabii bu modu devre dışı bıraktığınızda pil seviyesi hızla düşecektir.

Kısa Bir Mesafe Katedin

Akıllı telefonunuzu tutuş şekliniz sıkıntı yaratabilir. Eğer antenini kapatacak şekilde tutuyorsanız sinyali zayıflatabilirsiniz. Tutuş şeklinizi değiştirerek deneyin.

Eğer bir iç ortamdaysanız dışarıya çıkın. Çok sayıda duvarla çevrili ve çok katlı binaların alt katları telefon sinyalinin ulaşmakta zorlandığı alanlar. Dışarıya çıkmak ya da pencerenin yanına doğru ilerlemek sorunu çözebilir.

Zaman zaman belirli bir doğrultuda 3-5 adım ilerlemek sorunu çözebilir. Bazı binalarda ve konumlarda fiziksel yapı gereği kör noktalar oluşabiliyor, bazı elektronik cihazlar da cep telefonu sinyallerinde girişime neden olabiliyor.

Uzun Bir Mesafe Katedin

Bir baz istasyonundan hayli uzakta olabilirsiniz. (Ülkemiz koşullarında ıssız kırsal bölgeler, yaylalar, platolar, merkezden uzakta köyler gibi) Yolculuktaysanız araçla birkaç dakika ilerleyin ve sinyali tekrar kontrol edin. Toplulukların yaşadığı bir konuma doğru ilerlemenizde fayda var.

Bazen baz istasyonunu görmenize rağmen güçlü bir sinyal elde edemeyebilirsiniz. Bu durum istasyonun sinyalinin belirli bir alana doğru yönlendirilmesinden kaynaklanmakta. Baz istasyonun çevresinde dairesel olarak dolaştığınızda doğru noktaya ulaşıp sinyali güçlü şekilde yakalamanız mümkün olacaktır.

Daha İyi Bir Akıllı Telefon Edinin

Cihazınızda sürekli olarak zayıf sinyal durumu söz konusuysa sıkıntı telefonun kendisinde olabilir. Özellikle yakın çevrenizde aile üyeleriniz, komşularınız ve arkadaşlarınız sinyal konusunda sıkıntı yaşamıyorsa mevcut cihazınızın anteninin bozuk ya da zayıf olması sorun yaşamanıza neden olacaktır. Güncel bir akıllı telefon satın almanız sorunu geride bırakmanızı sağlayabilir.

Daha İyi Bir Operatöre Geçin

Sıkıntı telefonunuzda değil GSM operatöründe olabilir. Sağlayıcınız zayıf bir şebeke ağıyla hizmet veriyorsa ya da yaşadığınız alanda yeterli altyapıya sahip değilse telefon görüşmeleri ve hücresel internet erişiminde sıkıntılar yaşamanız doğal. Yaşadığınız bölgedeki telefon kullanıcılarından da görüşlerini aldıktan sonra farklı bir GSM operatörüne geçiş yaparak sorunu halletmeniz olası. Bildiğiniz gibi numaranızı farklı operatöre sorunsuzca taşıyabiliyorsunuz, üstelik hayli cazip telefon görüşmesi + SMS + data paketleri teklif ediliyor.

Görüşmelerinizi Wi-Fi Üzerinden Gerçekleştirin

Bu işlemi şüphesiz her zaman gerçekleştiremeyeceksiniz ancak bulunduğunuz konumda telefon sinyaliniz tatmin edici düzeyde değilse ve kullanabileceğiniz Wi-Fi ağı varsa görüşmelerinizi mümkün olduğunca Skype benzeri bir VoIP hizmeti üzerinden gerçekleştirin. Android, iOS ve Windows Phone / Windows Mobile işletim sistemli akıllı telefonlara yükleyip kullanabileceğiniz çok sayıda sesli – görüntülü görüşme uygulaması var.



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