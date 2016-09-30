iPhone’da Silinen Uygulamaların Geri Yüklenmesi Sorunu

⁠⁠⁠







iOS 10‘un bulgulardan arındırılmış bir işletim sistemi olduğunu söylemek için henüz erken. Yakın zaman önce yayınladığımız “Notlar’da Kişi Ekle Butonunun Kaybolması” sorununun ardından şimdi de farklı bir konuya değineceğiz. iOS 10 ile artık daha özgür bir uygulama yönetimi ortamına sahibiz. Stok uygulamaları ilk kez hiçbir ek çözüme başvurmadan telefonumuzdan kaldırabiliyoruz. Ancak bir bulgu var ki uygulamaları cihazınızdan silmiş olsanız dahi kendiliğinden tekrar yüklenmelerine ve güncellenmelerine sebep oluyor. Peki silinen uygulamaların geri yüklenmesi sorunu nasıl çözülür?

Silinen Uygulamaların Geri Yüklenmesi

Korku filmini andıran bu senaryonun neyse ki bir çözümü mevcut. Ancak önce bunun nasıl gerçekleştiğinden bahsedelim.Cihazınızı iTunes‘a bağladığınızda otomatik olarak eşitleme yapılır. Uygulamaları sildikten sonra cihazınızı iTunes ile eşitlemek için bağladığınızda sistem bir önceki eşitlemeye dönebiliyor ve bu da eski uygulamaların cihazınıza yüklenmesine neden oluyor. Şimdi çözüm adımlarına geçelim.

Daha önce silmiş olduğunuz uygulamaları şimdi tekrar cihazınızdan kaldırın .

. Ardından iTunes’dan “ iPod’ların, iPhone’ların, iPad’lerin otomatik olarak eşzamanlanmasını engelle ” özelliğini kapatın. Bunun için sol üst menüden Düzen > Tercihler > Aygıtlar yolunu izleyin.

” özelliğini kapatın. Bunun için sol üst menüden > > yolunu izleyin. Bunu yaparak artık yalnızca istediğiniz uygulamaların eşitlenmesini seçebileceksiniz. Böylece silinmiş uygulamalarınız tekrar cihazınıza yüklenmeyecek.

Son bir önlem olarak ise cihazınızdan Ayarlar > iTunes ve App Store > Otomatik İndirmeler‘i takip ederek Uygulamalar‘ın yanındaki işareti devre dışı bırakabilirsiniz.

Umarız bu adımlar iOS cihazınızdan silinen uygulamaların iTunes eşitlemesi ya da benzer etkenlerle tekrar yüklenmesi problemine çözüm olmuştur. Konu hakkında daha fazla sorunuz için akillitelefon.com/forum adresini ziyaret etmeyi unutmayın.



⁠⁠⁠





