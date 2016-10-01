OTG özelliği yani On The Go, artık Android işletim sistemli cihazların olmazsa olmazlarından biri haline geldi. OTG özelliğini akıllı telefonunuzu sadece veri aktarımı / şarj için değil, aynı zamanda cihaz bağlantısı kurmasını sağlayan bir Micro USB bağlantısı olarak düşünebilirsiniz. Yani OTG özelliği olmayan bir akıllı telefon USB bağlantısı üzerinden sadece şarj olabilir ve veri aktarabilir. OTG özelliği sunan bir akıllı telefona ise Micro USB sürücü bağlayabilir, Micro USB’yi tam boy USB’ye çevirerek bir taşınabilir disk, klavye / fare ve daha nice donanım ekleyebilirsiniz. İşte OTG tam da bu işe yarıyor.

The app was not found in the store. 🙁 #wpappbox Links: → Visit Store → Search Google

Android’de OTG desteği kontrolü ise günümüzde ihtiyaç duyulan bir işlem çünkü üreticilerin internet sitesinde halen bu desteğin sunulup sunulmadığı açık şekilde belirtilmiyor. Eğer bir cihaz aldıysanız ve USB sürücünüzü OTG desteği ile basitçe bağlamak istiyorsanız OTG desteğini kontrol etmeniz faydanıza. Bunun için yukarıdaki basit uygulamaya ihtiyacınız var. Uygulama root ya da başka bir işlem gerektirmiyor. Ayrıca reklam da içermiyor. Kullanmak için yapmanız gereken tek şey Android sürümünü seçmek.

Android: OTG Desteği Kontrolü

Android’de OTG desteği kontrolü uygulamasının görevi basit. Evet, bazı cihazlara birtakım müdahaleler sonrasında OTG özelliği kazandırılabiliyor. Bu nedenle önceden OTG desteği kapalı olan bir cihazda, özellik kullanıma açıldıktan sonra Android’de OTG desteği kontrolü uygulaması ile durumu kontrol edebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer akıllı telefonunuzda OTG desteği yoksa ve kazandırmak istiyorsanız forum sayfamız üzerinden size destek olmaya hazırız.

Android’de OTG desteği kontrolü uygulamasın kullanmak için sadece cihazımızda yüklü olan Android sürümünü seçiyoruz ve Test Now diyoruz. Yüklü olan Android sürümü için Ayarlar > Telefon Hakkında > Android Sürümü yolunu izleyebilirsiniz.

Her şey yolunda. Cihazımızda OTG desteği mevcut. Artık basit bir Micro USB – USB dönüştürücü alarak ek donanım bağlayabiliriz. Burası sizin hayal gücünüze kalmış. Android’de OTG desteği kontrolü için yapmanız gerekenler işte bu kadar basit.





