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Eğer bir kimsenin telefonunuzdaki fotoğraflara kilit ekranınızdan kolayca erişmesinin önüne geçmek istiyorsanız bu yazımızda yer vereceğimiz adımları takip ederek bunu yapabilirsiniz. Şimdi iOS 10‘da kilit ekranından kamera erişimini engellemek için neler yapılabilir görelim.

Kilit Ekranından Kamera Erişimini Engellemek

Bu özelliğin bir iyi bir de kötü tarafı bulunuyor. Güzel yanı kameraya çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken kilit ekranını sola kaydırarak Kamera uygulamasının çalışmasını sağlamak. Ancak bunu sizin gibi herhangi bir başkası da yapabiliyor. Cihazınız 3DTouch ya da Passcode ile korunuyor olsa bile kilit ekranından Fotoğraflarınıza erişmek için kimsenin bunları kullanması gerekmiyor.

iPhone ya da iPad’de kilit ekranından kamera erişimini engellemek için cihazınızdan Sınırlamalar‘ı etkinleştirmeniz gerekecek. Bu tam anlamıyla “mükemmel” bir çözüm olmasa da istenilen şeyi yerine getiriyor.

iOS cihazınızdan Ayarlar uygulamasını çalıştırın ve Genel sekmesine dokunun.

uygulamasını çalıştırın ve sekmesine dokunun. Ekranı aşağı kaydırdığınızda Sınırlamalar özelliğini bulacaksınız.

özelliğini bulacaksınız. Buradan Sınırlamalar’ı Etkinleştir diyerek aşağıdan Kamera‘nın işaretini açın.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bu tam anlamıyla kusursuz bir çözüm değil. Çünkü Kamera’yı devre dışı bıraktığınızda telefonunuzdan silinmiş gibi görünecek. Ancak kilit ekranından kameraya ve dolasıyla fotoğraflara erişmek imkansız hale gelmiş olacak. Eğer bunu eski haline almak isterseniz aynı adımları takip ederek Kamera’nın işaretini kapatmanız yeterli olacak. Konu hakkında daha fazla sorunuz için akillitelefon.com/forum adresini ziyaret etmeyi unutmayın.



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