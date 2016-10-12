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Akilli telefonlar artık yüksek depolama alanlarına sahipler ve bu kullanıcıların cihazları ile kaydettikleri video ve fotoğrafları uzunca süre saklayabilmelerine olanak tanıyor. Bunlar sıradan şeyler olabildikleri gibi kişisel hayatınızdan anılar içeren sizin için önemli medyalarda olabilir. iOS 10 ile istenirse bu medyalar gizlenebiliyor ve böylece bir başkası tarafından kolayca görüntülenmesinin önüne geçilmiş olunuyor. iOS 10’da video ve fotoğrafları gizlemek nasıl yapılır görelim.

iOS 10’da Video ve Fotoğrafları Gizlemek

iOS 10 yüklü iPhone ya da iPad’iniz ile dilediğiniz herhangi bir fotoğrafı ya da videoyu basitçe gizleyebilirsiniz. Örneğin, bu bir fotoğraf ise, bir kez gizlendiğinde Koleksiyonlar, Yıllar ve Anlar içerisinde görüntülenmeyecek. Ancak, “Gizli” isimli albüm içerisinden ve Spotlight arama sonuçlarından bulunabilecek.

iOS cihazınızdan Fotoğraflar uygulamasını çalıştırın.

uygulamasını çalıştırın. Ardından gizlemek istediğiniz fotoğrafı ya da videoyu bulun.

istediğiniz fotoğrafı ya da videoyu bulun. Fotoğrafı/videoyu seçtikten sonra sol alt köşedeki Paylaş butonuna dokunun.

butonuna dokunun. Ekranın altındaki seçenekleri kaydırdığınızda Gizle seçeneğini göreceksiniz.

seçeneğini göreceksiniz. Gizle’yi seçtikten sonra çıkan uyarı penceresini onaylamanız yeterli olacak.

Gizlemiş olduğunuz medya dosyasını “Fotoğraflar” ya da “Anılar” sekmelerinde bulamayacaksınız. Fakat “Albümler” sekmesine geçtiğinizde “Gizli” isimli bölümün içerisinde olacak. Peki birden fazla dosyayı tek seferde gizlemek istediğinizde ne yapmalı?

Birden Fazla Medyayı Gizlemek

Bunun için şimdi aşağıda yer vereceğimiz adımları takip edebilirsiniz.

iPhone ya da iPad’inizden Fotoğraflar uygulamasını çalıştırın.

uygulamasını çalıştırın. Sonrasında gizlemek istediğiniz medyaların yer aldığı albüme gelin.

gelin. Sağ üst köşede bulunan “ Seç ” butonuna dokunduktan sonra gizlemek istediklerinizi işaretleyin.

” butonuna dokunduktan sonra gizlemek istediklerinizi işaretleyin. Ardından sol alt köşedeki Paylaş butonuna dokunduktan sonra Gizle demeniz yeterli olacak.

Bu işlemleri tersine almak için Albümler > Gizli yolunu izleyerek aynı adımları tekrar edebilirsiniz. Eğer çok sayıda medyayı tek seferde gizlemişseniz ve bunları eski durumuna getirmek istiyorsanız, yine “Seç” -> “Tümünü Seç” -> “Paylaş” -> “Gizleme” yolunu kullanarak bunu yapabilirsiniz. Konu hakkında daha fazla sorunuz için akillitelefon.com/forum adresinden yardım almayı unutmayın.



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