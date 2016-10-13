iPhone/iPad’de Sınırlamalar Şifresini Sıfırlama

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Sınırlamalar bildiğiniz gibi Apple‘ın kullanıcılara sunduğu, özellikle ebeveyn kontrolü gibi noktalarda önemli işler başaran bir özellik. Bu özellik hem iPhone hem de iPad’lerde kullanılabiliyor ve aktifleştirmek için yalnızca tek bir Passcode yani parolaya ihtiyaç duyuluyor. Aktif hale getirildiğinde ise cihazdaki her bir uygulamanın çalışması kontrol altına alınabiliyor. Peki Sınırlamalar şifresini sıfırlama adına neler yapılabilir?

Sınırlamalar Şifresini Sıfırlama

Özelliğin ebeveyn kontrolünün yanı sıra “Kilit Ekranından Kamera Erişimini Engellemek” gibi ilginç yan fonksiyonları da bulunan bu özelliği birçok kullanıcı güçlü bir parola ile korumayı deniyor ve bu da zaman zaman şifrenin kolayca unutulmasına neden oluyor. Şimdi Sınırlamalar parolasını kurtarmanın iki pratik yoluna yer vereceğiz. İlki telefonu iTunes ile sıfırlamak yani geri yüklemek olacak. Bunu yapmadan önce bir yedek almak verilerinizin kaybolmasının önüne geçecektir.

Geri yüklemeden önce eğer aktifse iPhone’umu Bul özelliğini kapalı duruma getirmeyi unutmayın. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Ana ekranınızdan Ayarlar uygulamasını çalıştırın.

uygulamasını çalıştırın. Listeden iCloud başlığına dokunun.

başlığına dokunun. Sonrasında ise iPhone’umu Bul‘u seçin ve devre dışı bırakın.

iTunes ile iPhone/iPad’i Geri Yüklemek

iOS cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes ‘u çalıştırın.

‘u çalıştırın. Sol üst menüden cihazınızı gösteren ikonu seçin.

Önce “Şimdi Yedekle“yi ve ardından ise “iPhone’a Geri Yükle“yi seçin.

Bunu yaptıktan sonra iPhone’unuz fabrika ayarlarına döndürülecek ve bir kez yüklendiğinde daha önce almış olduğunuz yedek sayesinde verilerinizi geri getirebileceksiniz. Eğer telefonunuzu sıfırlamak istemiyorsanız, iBackupBot adında ücretsiz bir uygulamayı kullanarak Sınırlamalar parolasını kurtarmayı deneyebilirsiniz.

iBackupBot ile Sınırlamalar Şifresini Kurtarma

iBackupBot isimli yazılımı buraya tıklayarak Windows ya da Mac bilgisayarınız için indirebilirsiniz. Ardından iTunes’u çalıştırarak iOS cihazınız bağlıyken bir yedek almanız gerekecek. Sonrasında ise iTunes’u kapatarak cihazınızı bağlı durumda bırakın.

İndirmiş olduğunuz iBackupBot programını çalıştırın .

. SystemFiles/HomeDomain/Library/Preferences yolunu takip edin.

yolunu takip edin. Ardından com .apple.springboard.plist ismindeki dosyayı bulun.

ismindeki dosyayı bulun. Notepad gibi herhangi bir metin düzenleyici ile dosyayı görüntüleyin.

Şu satırı bulun:

<key>SBParentalControlsFailedAttempts</key>

<string>X</string>

(X herhangi bir sayı olacak.)

<key>SBParentalControlsFailedAttempts</key> <string>X</string> (X herhangi bir sayı olacak.) Bu satırın hemen altına şunu ekleyin:

<key>SBParentalControlsPIN</key>

<string>1234</string>

(1234 yeni Sınırlamalar şifreniz olacak.)

<key>SBParentalControlsPIN</key> <string>1234</string> (1234 yeni Sınırlamalar şifreniz olacak.) Dosyayı kaydettikten sonra iBackupBot ile iOS cihazınıza yükleyin (Control + T).

Bu işlemlerin ardından telefonunuzu baştan başlatarak yeni Sınırlamalar şifrenizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Sınırlamalar şifresini değiştirmek içinse 1234 yerine farklı bir sayı girmeyi deneyin. Sınırlamalar şifresini sıfırlama hakkında tüm bilinmesi gerekenler şimdilik bunlardı. Konu hakkında daha fazla sorunuz için akillitelefon.com/forum adresimizi ziyaret ederek yardım almayı unutmayın.



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