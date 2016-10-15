Google’ın son olarak kullanıma sunduğu Android 7.0 Nougat işletim sistemi önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Şu anda birçok güncel akıllı telefonda Android 6.0 Marshmallow versiyonu kurulu durumda. Peki akıllı telefonunuz için güncelleme üretici firma tarafından yayınlandığında Android 6.0 Marshmallow‘dan Android 7.0 Nougat‘a geçiş yapmanızın ne gibi getirileri olacak?

Android 7.0 Nougat’a Geçiş Yapmak İçin 7 Neden

Geliştirilmiş Bildirim Alanı

Akıllı telefon arayüzlerinde en önemli noktalardan birisi bildirim alanı. Android Nougat işletim sisteminde bildirim alanında çeşitli ince ayarlar yapılmış vaziyette.

En önemli yeniliklerden birisi bildirim alanından hızlı yanıt oluşturulabilmesi. Stok Android arayüzünde bulunmayan bu özellik farklı üreticilerin akıllı telefonlarında daha önceden yer alıyordu. Bir mesaja ya da e-postaya yanıt oluşturmanız gerektiğinde uygulamayı çalıştırmadan “Reply” butonuna dokunarak doğrudan mesaj yazabiliyorsunuz. Bildirim alanındaki hızlı ayarlar seçeneklerinin de oldukça kullanışlı olduğunu ve bu bölümde yüksek özelleştirilebilirlik sunulduğunu belirtelim.

Son Uygulamalar Arasında Hızlı Geçiş

Nougat’ın en sevdiğimiz özelliklerinden birisi uygulamalar arasında pratik geçiş imkanı sunması. Örneğin Twitter’da takılıyorsunuz ve Gmail’i hemen açma gereksinimi hissettiniz. Eğer Gmail bundan önce kullandığınız uygulama ise Android’in navigasyon alanındaki kare tuşuna çift dokunarak Gmail uygulamasına erişebiliyorsunuz. Daha önce farklı custom ROM’larda rastladığımız bu özellik Android 7.0 Nougat‘ta bulunmakta.

Üretkenliği Geliştiren Çoklu Uygulama Kullanımı

Daha önce farklı arayüz ve custom ROM’larda gördüğümüz ve stok Android versiyonuna yeni eklenen özelliklerden birisi de ekranda aynı anda iki uygulamayı çalıştırabilme özelliği.

Android Nougat’ta navigasyon alanındaki kare tuşuna uzun süre dokunun, ekran ikiye ayrılacak ve o an kullandığınız uygulama sol kısıma taşınacak. (landscape modunda) Sağda ise ekrana gelmesini istediğiniz uygulamayı seçebileceğiniz uygulama tepsisi belirecek. Buradan dilediğiniz uygulamayı seçtiğinizde ekranda aynı anda iki uygulamanın da konumlandırıldığını göreceksiniz.

Beğenimizi kazanan özelliklerden birisi iki pencere arasında metin ya da görselleri sürükle – bırak yöntemiyle taşıma olanağı. Şu an az sayıda uygulamanın desteklediği bu özelliğin önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşmasını bekliyoruz.

Geliştirilmiş Performans

Android 7.0 Nougat işletim sistemi Vulkan Graphics API sayesinde daha akıcı ve daha iyi render edilmiş grafiklere sahip oyun deneyimi vaat ediyor.

Güvenlik ve Güncellemeler

Android ekosisteminde güvenlik konusunda sıkıntılar olduğu bilinmekte. Kullanıcılara güvenlik konusunda yardımcı olacak bazı yeniliklerin sunulması gerekiyordu. Artık Ayarlar – Uygulamalar menüsü altından uygulamaların nereden kurulduğunu görmek mümkün. Özellikle malware’leri takip etme denemesinde kullanışlı olabilir.

Android’in önem teşkil eden güncellemeleri artık ikinci bir partisyona indiriliyor. İşlem arka planda gerçekleştiriliyor, cihaz yeniden başlatıldığında Android partisyonlar arasında geçiş yapıyor ve sıkıntısız şekilde yeni güncellemeye geçiş yapıyorsunuz. Android’in yavaş güncelleme sorunlarını tamamen çözemeyecek olsa da önemli bir adım.

Android 7.0 Nougat dosya tabanlı şifreleme ile birlikte kurulu uygulamaların erişebileceği dizinler üzerinde granüler kontrol olanağı içeriyor. Dosyalarınızı hacker’lardan koruyabilmeniz için önemli bir detay.

Arayüz İyileştirmeleri

Android Nougat’ın menülerinde artık daha fazla bilgi görüntülenmekte. Örneğin Ayarlar menüsündeki Wi-Fi seçeneğinde hangi Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzu doğrudan görebiliyorsunuz.

Ayarlar menüsünün sol üst kısmında bir hamburger menü göze çarpıyor, benzer menüleri birçok Android uygulamasında görüyoruz. Duruma bakılırsa bu menü gelecekte hemen her uygulamada karşımıza çıkacak, o nedenle bu menüye alışmanızda fayda var.

Android’in yeni versiyonunda bildirimlerin ekranda daha geniş, temiz ve modern şekilde belirdiğini de söyleyebiliriz.

Geliştirilmiş Doze Modu

Android 6.0 Marshmallow’un en önemli yeniliklerinden birisi telefonu bir süre için kullanmadığınızda devreye girerek pil tasarrufu sağlayan Doze modu idi. Android 7.0 Nougat‘ta bu mod iyileştirildi ve ekranı kapattığınızda hemen devreye girebiliyor.

Elbette pil tasarrufu sağlayan bu modun ayarlarını dikkatli şekilde yapılandırmak gerekiyor aksi halde bazı önemli bildirimleri geç görerek aksilikler yaşamanız olası.