⁠⁠⁠







iPhone 7 veya 7 Plus‘da şarjın az gitmesi sorununu yaşıyorsanız, bunun birçok farklı nedeni ve çözümü olabilir. Zira iPhone 7’ler yeterince yüksek batarya kapasitesine sahip olsalar da arka planda çalışan çeşitli uygulamalar ya da bazı cihaz ayarları bataryanızın çabuk tükenmesine neden oluyor olabilir.

iPhone 7 ve 7 Plus’da Batarya Sorunu

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’da batarya ömrünü etkileyen birçok farklı etken var. Şimdi bunların her birine değinerek, cihazınızda bir fark yaratıp yaratmadıklarını görelim. Ancak bundan önce cihazınızın Ayarlar uygulamasının içinden Pil başlığına dokunarak “Pil Kullanımı” bölümüne göz atabileceğinizi ve buradan hangi uygulamaların ne kadar batarya tükettiğini bulabileceğinizi unutmayın.

Otomatik Parlaklık’ı Kapatmak

Yeni iPhone 7’inizde Otomatik Parlaklık özelliğini kapatarak cihazınızın batarya ömrünü ciddi anlamda iyileştirebilirsiniz. Bunu yapmak içinse aşağıdaki adımları uygulayın.

Ana ekranınızdan Ayarlar uygulamasını çalıştırın.

uygulamasını çalıştırın. Açılan liste menüsünden Ekran ve Parlaklık ‘a gidin.

‘a gidin. Sonraki ekrandan Otomatik Parlaklık‘ın sağındaki sürgüyü kapalı konuma getirin.

Arka Planda Uygulama Yenileme

Arka planda uygulama yenileme özelliğini devre dışı bırakarak yüksek güç isteyen uygulamaların bataryanızı çabucak tüketmesinin önüne geçebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını Çalıştırarak Genel başlığını seçin.

uygulamasını Çalıştırarak başlığını seçin. Ardından Arka Planda Uygulama Yenile ‘ye dokunun.

‘ye dokunun. Buradan özelliğin sağındaki sürgüyü yeşilden kapalı hale getirin.

Konum Servislerini Kapatmak

Konum servisleri iPhone’da en çok batarya tüketen özelliklerden biridir. Sürekli arka planda çalışabilir ve bu süreçte bataryanızın hızlıca tükenmesine neden olabilirler. Kullanmadığınız durumlarda kapatarak farkı gözlemleyebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını çalıştırarak Gizlilik başlığını seçin.

başlığını seçin. Listenin en yukarısında bulunan Konum Servisleri ‘ne dokunun.

‘ne dokunun. Sonrasında ise özelliğinin yanında bulunan sürgüyü kapalı duruma getirin.

Otomatik İndirmeleri Kapatmak

Çok sayıda uygulamanın yüklü olduğu bir cihazda otomatik indirmeleri kapatmak iPhone’un batarya ömrünü farkedilir derecede iyileştirebilir. Bunun içinse şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açarak iTunes ve App Store ‘a dokunun.

uygulamasını açarak ‘a dokunun. Sayfadaki Otomatik İndirmeler bizi ilgilendiren bölüm olacak.

bizi ilgilendiren bölüm olacak. Bu bölümün altında yer alan Müzik, Uygulamalar ve Güncellemeler‘i devre dışı bırakın.

Haptic Geri Bildirim (Dokunuşlar)

iPhone 7 ve 7 Plus Dokunuşlar (Haptic) özelliği ile gelmekteler. Batarya dostu olmayan bu özelliği sıkça kullanıyorsanız, devre dışı bırakarak şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlayabilirsiniz.

Ana ekranınızdan Ayarlar uygulamasını çalıştırın.

uygulamasını çalıştırın. Sonraki ekrandan Sesler ve Dokunuşlar ‘ı seçin.

‘ı seçin. Ekranın en altında bulunan Sistem Dokunuşları‘nı kapalı konuma getirin.

Yeni iPhone 7‘lerde yaşanan batarya sorununun potansiyel çözümleri bunlardı. Eğer siz de bu adımları uygulayarak çözüme ulaştıysanız yorum bırakmayı unutmayın. Daha fazla sorunuz için akillitelefon.com/forum adresimizden yardım alabilirsiniz.



⁠⁠⁠





