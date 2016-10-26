⁠⁠⁠







Akıllı telefon yarışının zirve rekabetinde şu sıralar en çok Sony Xperia XZ konuşuluyor. Firmanın ivme yakalamış yeni serisine eklenen Sony Xperia XZ, özellikle piyasanın en üst düzeyindeki kavram karmaşasını netleştiriyor ve kullanıcıların karar vermesi üzerinde baskın bir etki sağlıyor. Sadece teknik özellik değil, tasarım, yazılımsal detaylar ve kamera kalitesi konusunda da Sony Xperia XZ‘de çok ciddi üstünlükler var. Rekabette Samsung tarafındaki durumları hepimiz biliyoruz; spin atarak yarıştan ayrıldı. Apple’a yönelmek için de ipotek yapacak kadar mal varlığınızın -şaka bir yana iPhone kullanıcılarını artık Android’e geçişe zorlayan bir fiyatlandırma var- olması gerekli. LG G5 kendi alanında başarılı bir akıllı telefon ancak o tarafta da ara model olan V20’ye odaklanma söz konusu. Elbette bahsedecek daha birçok marka ve model var ancak yazımızda Sony Xperia XZ‘nin öne çıkan çarpıcı noktalarını ele alacağız.

Sony Xperia XZ’ye Geçmek İçin 5 Neden

Sony Xperia XZ‘nin özelliklerini kısaca bir özetleyip bizi en çok etkileyen nedenleri sizler için sıralayalım. Sony Xperia XZ, 5.2 inç ekranlı bir akıllı telefon. Böylece tek elde herkes tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Sony’nin alışılagelmiş stil sahibi çizgileri tasarımda korunuyor. Su ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip olan telefonda ekran IPS tipi panelle görüntü oluşturuyor ve Corning Gorilla Glass 4 korumasına sahip. Kameralar hiç şüphesiz Sony Xperia XZ‘nin en etkileyici olan tarafı. 23.0 MP olan arka kamerada f/2.0 diyafram açıklığı mevcut ve elde edilen sonuçlar inanılmaz düzeyde. Otomatik odaklama, yüz algılama ve lazer algılayıcı en önemli özelliklerden. 4K video kaydı destekleniyor. 13.0 MP çözünürlükteki ön kamera da açık olmak gerekirse birçok üst düzey akıllı telefonun arka kamerasından bile daha kaliteli sonuçlar veriyor.

Sony Xperia XZ‘e Snapdragon 820 güç veriyor. Dört çekirdekli ve 2.15 GHz saat hızına sahip olan bu işlemci 3 GB kapasitede bellekle destekleniyor. Android 6.0 işletim sistemi son derece akıcı ve rahat çalışıyor. Sunulan 32 GB kapasiteyi Micro SD bellek kartlarıyla 256 GB kadar daha artırma şansı kullanıcıya tanınıyor. Akıllı telefonun pil kapasitesi ise zarif görüntüsüne rağmen 2900 mAh gibi yüksek bir değerde.

⁠⁠⁠





