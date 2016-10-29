Aşırı Şarj Edilen Samsung Galaxy S7 edge’in Açılmama Sorunu ve Çözümü

Bazı Android telefonların gerçekten de kendine has problemleri var. Samsung Galaxy S7 edge modeli özellikle aniden açılmamaya başlamasıyla biliniyor. Bu problemin temelinde de aşırı sarj edilmesinin yattığı bilinen bir gerçek. Bu yazımızda gece şarja bırakılan Samsung Galaxy S7 edge telefonların sabah açılmama sorunuyla ilgili çözüm önerilerini bir araya getirdik. Eğer kapalı durumdayken şarja bırakıp, sabah açılmamakta ısrar – sürekli yanan mavi ışık– eden bir Galaxy S7 edge telefonunuz varsa öneriler işinize yaracaktır.

Samsung Galaxy S7 edge’in Açılmama Sorunu

Samsung Galaxy S7 edge bu gibi problemlerde kimi zaman basit bir yeniden başlatma yaparak düzelebilirken; çoğu zaman ”Download Mode” ekranında takılı kalıyor. Bu noktada iki alternatifi değerlendirme şansınız var.

”Recovery Mode” ekranına giriş yapın ve Galaxy S7 edge’in önbelleğini silin. ”Recovery Mode” ekranına giriş yapın ve Galaxy S7 edge’i formatlayın. Tabii bu yöntem verilerinizi kaybetmenize neden olur.

Galaxy S7 edge’in Önbelleği Nasıl Silinir?

Home+Güç ve Ses Yükseltme düğmelerine aynı basın. Cihaz açıldığında parmağınızı güç düğmesinden kaldırın. Diğer düğmelere basmaya devam edin. Az sonra Android logosunu göreceksiniz. Şimdi düğmeleri bırakabilirsiniz. Ses Azaltma düğmesini kullanarak ”wipe cache partition” bölümüne gelin. Güç düğmesine basarak seçiminizi onaylayın. İşlem bittikten sonra güç düğmesine basarak cihazı yeniden başlatın.

Galaxy S7 edge Nasıl Formatlanır?

Home+Güç ve Ses Yükseltme düğmelerine aynı basın. Cihaz açıldığında parmağınızı güç düğmesinden kaldırın. Diğer düğmelere basmaya devam edin. Az sonra Android logosunu göreceksiniz. Şimdi düğmeleri bırakabilirsiniz. Ses Azaltma düğmesini kullanarak ‘‘wipe data / factory reset” bölümüne gelin. Güç düğmesine basarak seçiminizi onaylayın. İşlem bittikten sonra güç düğmesine basarak cihazı yeniden başlatın.



