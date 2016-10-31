Android: Rootlu Telefonlarda Snapchat Kullanmak

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Android platformundaki popüler uygulamalar ve oyunlar root erişimi sağlanmış cihazlarda çalışmaya razı değiller. Yakın zamanda Pokemon GO oyununda da benzer bir önlem alınmıştı. Snapchat tarafında da böyle bir durum söz konusu. Çünkü 3. parti uygulamalar kullanarak Snapchat’in bazı özelliklerini manipüle edebiliyorsunuz. Bu yazımızda rootlu telefonlarda Snapchat kullanmak üstüne basit bir püf noktasını anlatıyoruz.

Rootlu Telefonlarda Snapchat Kullanmak

İlk telefonunuza Xposed Framework uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Telefonunuz rootlu olduğu için kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Buraya tıklayın.

Xposed Framework kurulumunun ardından RootCloak modülünü indirin. APK dosyası bu linkin içinde yer alıyor.

Xposed Installer’ı çalıştırarak biraz önce indirmiş olduğunuz RootCloak modülünü seçin ve etkinleştirin.

RootCloak ayarlarına girin. Menüde Add/Remove Apps’i göreceksiniz. Buraya girin ve Snapchat uygulamasını bularak içeri alın. Eğer bu esnada sorun yaşarsanız Snapchat uygulamasını ZORLA KAPAT ya da FORCE CLOSE seçeneğiyle RAM’den kaldırın ve tekrar deneyin.

ayarlarına girin. Menüde Add/Remove Apps’i göreceksiniz. Buraya girin ve Snapchat uygulamasını bularak içeri alın. Eğer bu esnada sorun yaşarsanız uygulamasını ZORLA KAPAT ya da FORCE CLOSE seçeneğiyle RAM’den kaldırın ve tekrar deneyin. Hepsi bu kadar. Artık rootlu telefonlarda Snapchat kullanmak mümkün hale geldi. Eğer teknik bir sorun yaşarsanız http://akillitelefon.com/forum sayfamıza ulaşabilirsiniz.

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